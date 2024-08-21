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У Дніпрі запрацював рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій

❗️🏙У Дніпрі запрацював рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій: охочі долучитись до лав ССО зможуть отримати консультації щодо набору на службу, — ДніпроОДА

Фахівці надаватимуть інформацію про підготовку, забезпечення та умови проходження служби. Допоможуть обрати військову спеціальність. А ще – надаватимуть повний юридичний супровід в оформленні документів.

Найперше, запрошують операторів. Ними можуть стати кандидати до 35 років з гарною фізичною підготовкою, відмінним здоров’ям.

Окрім бойових спеціальностей, можна знайти себе також і на посаді водія. І навіть арт-директора.

На тих, хто пройшов відбір, чекає базова військова підготовка до 2 місяців. Потім навчання за фахом. Воно може проходити закордоном у країнах-партнерах.

⏰Центр працює з понеділка по неділю. З 9:00 до 18:00. 

📍Адреса: О. Поля, 2.

☎️Більше інформації можна дізнатися за телефоном 0 800 357 174

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