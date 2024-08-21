❗️🏙У Дніпрі запрацював рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій: охочі долучитись до лав ССО зможуть отримати консультації щодо набору на службу, — ДніпроОДАФахівці надаватимуть інформацію про підготовку, забезпечення та умови проходження служби. Допоможуть обрати військову спеціальність. А ще – надаватимуть повний юридичний супровід в оформленні документів.Найперше, запрошують операторів. Ними можуть стати кандидати до 35 років з гарною фізичною підготовкою, відмінним здоров’ям.Окрім бойових спеціальностей, можна знайти себе також і на посаді водія. І навіть арт-директора.На тих, хто пройшов відбір, чекає базова військова підготовка до 2 місяців. Потім навчання за фахом. Воно може проходити закордоном у країнах-партнерах.⏰Центр працює з понеділка по неділю. З 9:00 до 18:00.📍Адреса: О. Поля, 2.☎️Більше інформації можна дізнатися за телефоном 0 800 357 174