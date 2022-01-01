Внимание! Вновь, небольшой СБОР на флаги Никополя нашим воинам на фронт

Думаю, не нужно говорить какую роль играет флаг Родного Города у тебя в боевой машине или в окопе, когда ты находишься на фронте. Мы раздали нашим воинам уже более 150 флагов и вы это можете видеть на фото которые присылают Никопольчане с фронта.Сейчас флаги в студии закончились, но уже образовалась не большая очередь. Сами закупить много не можем. Отправку берем на себя
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Стоимость одного - 450 грн.
Намерены собрать 9 000 грн. сразу на 20 флагов
Кто хочет принять участие в закупке, вот моя карта:
5355 0821 0976 2623
(УкрГазБанк Виктор Артеменко)
или Карта сотрудницы :
5168 7573 9863 9973
(ПриватБанк, Оксана Зеленяк)
Напомню, что флаги нашего города отдаем или отправляем на фронт Никопольчанам, нашим воинам в расположение - Бесплатно. Кто хочет просто заказать себе или купить у нас – это не к нам. Вот ссылка где мы заказываем, делайте заказ самостоятельно: http://city-nikopol.com.ua/9813-flag-nikopolja-nashim-voinam.html
От наших воинов желательно фото флага после получения. Это не отчет просто Никопольчанам будет приятно.
По итогам сбора ежедневно на ТГ канале: «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!» https://t.me/nikopoldpua Всем спасибо!
Все будет Украина!