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Внимание! Вновь, небольшой СБОР на флаги Никополя нашим воинам на фронт


Думаю, не нужно говорить какую роль играет флаг Родного Города у тебя в боевой машине или в окопе, когда ты находишься на фронте. Мы раздали нашим воинам уже более 150 флагов и вы это можете видеть на фото которые присылают Никопольчане с фронта.

Сейчас флаги в студии закончились, но уже образовалась не большая очередь. Сами закупить много не можем. Отправку берем на себя.
Стоимость одного - 450 грн.

Намерены собрать 9 000 грн. сразу на 20 флагов

Кто хочет принять участие в закупке, вот моя карта:

5355 0821 0976 2623 

(УкрГазБанк Виктор Артеменко)

или Карта сотрудницы :

5168 7573 9863 9973

(ПриватБанк, Оксана Зеленяк)

Напомню, что флаги нашего города отдаем или отправляем на фронт Никопольчанам, нашим воинам в расположение - Бесплатно. Кто хочет просто заказать себе или купить у нас – это не к нам. Вот ссылка где мы заказываем, делайте заказ самостоятельно: http://city-nikopol.com.ua/9813-flag-nikopolja-nashim-voinam.html 

От наших воинов желательно фото флага после получения. Это не отчет просто Никопольчанам будет приятно.

По итогам сбора ежедневно на ТГ канале: «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!»  https://t.me/nikopoldpua 

Всем спасибо!
Все будет Украина!

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