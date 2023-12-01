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Поки що лише 31 термос із гербом Нікополя та іменним написом поїхав на фронт


У написах як позивні так і імена

Хочу зауважити, що термоси не чорні як виглядає на фото, а швидше темно-червоні з відливом. Виглядають набагато краще, ніж на фото. Чохол також якісний, з карабінами.

Світлих на складі більше не виявилося, один який був експериментальним відправляю рідному братові Дімону на фронт

Наші захисники, Нікопольчани на фронті дуже скоро їх отримають, а ми чекаємо на фото у відповідь (якщо можна звичайно).

Зібраних раніше коштів залишилося ще на 4 термоси а звернень від воїнів на сьогодні 17. Так що продовжуємо збирання і на скільки зберемо стільки і відправимо ще.

Докладніше про збір:
http://city-nikopol.com.ua/9916-uvaga-zbr-na-termosi-nashim-voyinam-z-gerbom-msta-nkopol-ta-nadpisom.html

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1 комментарий

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