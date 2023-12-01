Поки що лише 31 термос із гербом Нікополя та іменним написом поїхав на фронт

У написах як позивні так і іменаХочу зауважити, що термоси не чорні як виглядає на фото, а швидше темно-червоні з відливом. Виглядають набагато краще, ніж на фото. Чохол також якісний, з карабінами.Світлих на складі більше не виявилося, один який був експериментальним відправляю рідному братові Дімону на фронтНаші захисники, Нікопольчани на фронті дуже скоро їх отримають, а ми чекаємо на фото у відповідь (якщо можна звичайно).Зібраних раніше коштів залишилося ще на 4 термоси а звернень від воїнів на сьогодні 17. Так що продовжуємо збирання і на скільки зберемо стільки і відправимо ще.Докладніше про збір: