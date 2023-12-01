Поки що лише 31 термос із гербом Нікополя та іменним написом поїхав на фронт

У написах як позивні так і імена
Хочу зауважити, що термоси не чорні як виглядає на фото, а швидше темно-червоні з відливом. Виглядають набагато краще, ніж на фото. Чохол також якісний, з карабінами.
Світлих на складі більше не виявилося, один який був експериментальним відправляю рідному братові Дімону на фронт
Наші захисники, Нікопольчани на фронті дуже скоро їх отримають, а ми чекаємо на фото у відповідь (якщо можна звичайно).
Зібраних раніше коштів залишилося ще на 4 термоси а звернень від воїнів на сьогодні 17. Так що продовжуємо збирання і на скільки зберемо стільки і відправимо ще.
Докладніше про збір:http://city-nikopol.com.ua/9916-uvaga-zbr-na-termosi-nashim-voyinam-z-gerbom-msta-nkopol-ta-nadpisom.html
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