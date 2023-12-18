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Увага! ЗБІР на термоси нашим воїнам з гербом міста Нікополь та надписом


Плануємо зібрати кошти на 100 термосів, нанести лазерним гравіюванням герб міста Нікополь з написом та роздати нашим воїнам на фронт.

Замовлятимемо термоси тут.

Вартість термосу з гравіюванням = 500 грн.

Сума збору = 50 000 грн.

Карти для збору:

5355 0821 0976 2623

УкрГазБанк (Віктор Артеменко)
(для юросиб - є у регістрі волонтерів у податковій)

5168 7573 9863 9973
ПриватБанк (Оксана Зеленяк)



Воїнам: - Зв'яжіться зі мною за будь-яким месенджером моб. 050 708 5305 та повідомьте куди вам відправити такий термос і який зробити напис.
(ФБ - https://www.facebook.com/ViktorArtemenkoNikopol/ , Telegram - https://t.me/Viktor090966)

Прим: На фото зразок – пробник нанесення. Герб буде виконаний по центру кружки термоса варіантом, що зараз збоку. По колу надпис – за бажанням – за замовчуванням - «Доброго вечора, ми з Нікополя»

Звіт про рух збору – щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!»  https://t.me/nikopoldpua

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

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1 комментарий

Виктор Артеменко Вчера, 10:47
За підсумками збору коштів на термоси нашим воїнам з гербом міста Нікополь та надписом

Сума збору: 50 000 грн.

на сьогодні зібрано: 17 150 грн.

залишилося зібрати: 32 850 грн.

Карти для збору:

5355 0821 0976 2623

УкрГазБанк (Віктор Артеменко)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)

5168 7573 9863 9973

ПриватБанк (Оксана Зеленяк)

Детальніше про сам збір:
https://t.me/nikopoldpua/20785
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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