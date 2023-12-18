Увага! ЗБІР на термоси нашим воїнам з гербом міста Нікополь та надписом

УкрГазБанк (Віктор Артеменко) (для юросиб - є у регістрі волонтерів у податковій)
5168 7573 9863 9973 ПриватБанк (Оксана Зеленяк)
Воїнам: - Зв'яжіться зі мною за будь-яким месенджером моб. 050 708 5305 та повідомьте куди вам відправити такий термос і який зробити напис. (ФБ - https://www.facebook.com/ViktorArtemenkoNikopol/ , Telegram - https://t.me/Viktor090966) Прим: На фото зразок – пробник нанесення. Герб буде виконаний по центру кружки термоса варіантом, що зараз збоку. По колу надпис – за бажанням – за замовчуванням - «Доброго вечора, ми з Нікополя»
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