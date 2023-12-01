Сегодня, в субботу вместо "- Просто поговорим" вручили нашим летунам необходимые запчасти для "Птички"
Сегодня, в субботу вместо "- Просто поговорим" вручили нашим летунам необходимые запчасти для "Птички"Все будет Украина!
ЗБІР на термоси нашим воїнам з гербом міста Нікополь та надписом http://city-nikopol.com.ua/9916-uvaga-zbr-na-termosi-nashim-voyinam-z-gerbom-msta-nkopol-ta-nadpisom.html
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