ВСІ НОВИНИ:

Сегодня, в субботу вместо "- Просто поговорим" вручили нашим летунам необходимые запчасти для "Птички"


Сегодня, в субботу вместо "- Просто поговорим" вручили нашим летунам необходимые запчасти для "Птички"
Все будет Украина!



ЗБІР на термоси нашим воїнам з гербом міста Нікополь та надписом 
http://city-nikopol.com.ua/9916-uvaga-zbr-na-termosi-nashim-voyinam-z-gerbom-msta-nkopol-ta-nadpisom.html

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.