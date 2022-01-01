Внимание! Небольшой сбор на флаги Никополя для наших воинов на фронт



Думаю, не нужно говорить какую роль играет флаг Родного Города у тебя в боевой машине или в окопе, когда ты находишься на фронте. Мы раздали нашим воинам уже более 100 флагов и вы это можете видеть на фото которые присылают Никопольчане с фронта.

Сейчас флаги в студии закончились. Совсем недавно закупили и раздали 10 шт. (за несколько дней), сейчас, уже образовалась не большая очередь. Сами закупить много не можем.



Намерены собрать 9 000 грн. сразу на 20 флагов



Кто хочет принять участие в закупке, вот моя карта:



5355 0821 0976 2623



(УкрГазБанк)



или Карта сотрудницы Оксаны Зеленяк:



5168 7573 9863 9973



(ПриватБанк)



Напомню, что флаги нашего города отдаем или отправляем на фронт Никопольчанам, нашим воинам в расположение - Бесплатно. Кто хочет просто заказать себе или купить у нас – это не к нам. Вот ссылка где мы заказываем, делайте заказ сами:



От наших воинов желательно фото флага после получения. Это не отчет просто Никопольчанам будет приятно.



Всем спасибо!

Все будет Украина!

Думаю, не нужно говорить какую роль играет флаг Родного Города у тебя в боевой машине или в окопе, когда ты находишься на фронте. Мы раздали нашим воинам уже более 100 флагов и вы это можете видеть на фото которые присылают Никопольчане с фронта.Сейчас флаги в студии закончились. Совсем недавно закупили и раздали 10 шт. (за несколько дней), сейчас, уже образовалась не большая очередь. Сами закупить много не можем.Намерены собрать. сразу на 20 флаговКто хочет принять участие в закупке, вот моя карта:5355 0821 0976 2623(УкрГазБанк)или Карта сотрудницы Оксаны Зеленяк:5168 7573 9863 9973(ПриватБанк)Напомню, что флаги нашего города отдаем или отправляем на фронт Никопольчанам, нашим воинам в расположение - Бесплатно. Кто хочет просто заказать себе или купить у нас – это не к нам. Вот ссылка где мы заказываем, делайте заказ сами: http://city-nikopol.com.ua/9813-flag-nikopolja-nashim-voinam.html От наших воинов желательно фото флага после получения. Это не отчет просто Никопольчанам будет приятно.

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