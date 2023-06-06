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Доброго дня, Нікополь! Прапори міста знову є у нашій студії

Нагадаю, що прапори нашого міста віддаємо чи відправляємо на фронт Нікопольчанам, нашим воїнам у розташування – Безкоштовно. Хто хоче просто замовити собі чи купити у нас – це не до нас.
Ось посилання, де ми замовляємо, робіть замовлення самі: http://city-nikopol.com.ua/9813-flag-nikopolja-nashim-voinam.html

Хто хоче взяти участь у наступній закупівлі, ось моя карта:

5355 0821 0976 2623
(УкрГазБанк)

Від наших воїнів бажано фотографію прапора після отримання. То не звіт, просто Нікопольчанам буде приємно. 

Всім дякую!
Все буде Україна!

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