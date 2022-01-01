Доброго дня, Никополь! Флаги города вновь есть в нашей студии

Кто хочет принять участие в следующей закупке, вот моя карта:
5355 0820 1531 9930 (УкрГазБанк)
От наших воинов желательно фото флага после получения. Это не отчет просто Никопольчанам будет приятно. Как и жителям берега Днепра который находиться под временной оккупацией. Добавлю, что это не первое перечисление средств с той стороны, так что не нужно и думать что там одни коллаборанты. Даровцы – Никополь с вами!
Всем спасибо! Все будет Украина!
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