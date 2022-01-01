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Доброго дня, Никополь! Флаги города вновь есть в нашей студии


Флаги города вновь есть в нашей студии. В этот раз в основном благодаря донату от жителей Украинского Энергодара! 



Напомню, что флаги нашего города отдаем или отправляем на фронт Никопольчанам, нашим воинам в расположение - Бесплатно. Кто хочет просто заказать себе или купить у нас – это не к нам. Вот ссылка где мы заказываем, делайте заказ сами: http://city-nikopol.com.ua/9813-flag-nikopolja-nashim-voinam.html 

Кто хочет принять участие в следующей закупке, вот моя карта:

5355 0820 1531 9930 
(УкрГазБанк)

От наших воинов желательно фото флага после получения. Это не отчет просто Никопольчанам будет приятно. Как и жителям берега Днепра который находиться под временной оккупацией. Добавлю, что это не первое перечисление средств с той стороны, так что не нужно и думать что там одни коллаборанты. Даровцы – Никополь с вами!

Всем спасибо!
Все будет Украина!

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