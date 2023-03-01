Сбор средств на Флаги города Никополь нашим воинам на фронт

С недавнего времени отправляем Флаги Никополя нашим воинам на фронт.Уже отправили 30 флагов еще 20, заказали, должны прийти на днях, они уже оплачены, и почти все расписаны.То есть распакую и перенаправлю прямо с Новой Почты.Для наших воинов очень важно иметь у себя кусочек родного города.Единственная просьба воинам, отправить нам фото где они его разместили. Это не отчет и не обязательно, просто Никопольчанам тоже приятно видеть Флаг родного города на передовой и не только.Можем сами отправить можем выдать в студии. Звоните: 050 708 5305 (Виктор Артеменко)Моя карта:5355 0820 1531 9930УкрГазБанкПодробнее о том как появилась идея, какой флаг, где заказываем и т.п.