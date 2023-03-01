Сбор средств на Флаги города Никополь нашим воинам на фронт

С недавнего времени отправляем Флаги Никополя нашим воинам на фронт.
Уже отправили 30 флагов еще 20, заказали, должны прийти на днях, они уже оплачены, и почти все расписаны.
То есть распакую и перенаправлю прямо с Новой Почты.
Для наших воинов очень важно иметь у себя кусочек родного города.Воинам БЕСПЛАТНО и доставку тоже мы оплачиваем.
Единственная просьба воинам, отправить нам фото где они его разместили. Это не отчет и не обязательно, просто Никопольчанам тоже приятно видеть Флаг родного города на передовой и не только.
Можем сами отправить можем выдать в студии. Звоните: 050 708 5305 (Виктор Артеменко)Будем заказывать еще, но средств уже нет. Так что если кто имеет желание принять участие, подарить нашим воинам кусочек Родного Города
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Моя карта:
5355 0820 1531 9930
УкрГазБанк
Подробнее о том как появилась идея, какой флаг, где заказываем и т.п.http://city-nikopol.com.ua/9813-flag-nikopolja-nashim-voinam.html