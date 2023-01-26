О ходе СБОРОВ на Дрон НАШИМ разведчикам по направлению ЭнергоДара на сегодня 02.02.23 г.

Объявлен 26.01.23г Подробнее: https://t.me/nikopoldpua/10728
Сумма сбора: была - 240 000 грн. изменилась (нашли в Польше дешевле) на 194 903 грн. + 5 000 доставка
На сегодня собрано: 121 500 грн.
Мы МОЛОДЦЫ!!!
Осталось собрать: 77 500 грн. (меньше половины)
Карта для сбора:
5355 0820 1531 9930
УкрГазБанк, Виктор Артеменко ( юр.лицам с назначением платежа "Допомога ЗСУ" без налогообложения )
После окончания сбора еще две недели (примерно) будет идти с Польши, и надеюсь в феврале уже по полной будет помогать ЗСУ мочить конченных Орков
Все будет Украина!!!
PS. Дрон будет работать по направлению ЭнергоДара аж до полного очищения от Рашистов той стороны Днепра, и если "выживет", полетит далее.
Подробнее о сборе:
http://city-nikopol.com.ua/9800-vnimanie-sbor-sredstv-na-dron-nashim-razvedchikam-po-napravleniju-jenergodara.html