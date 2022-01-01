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!Внимание‼ СБОР средств на Дрон НАШИМ разведчикам по направлению ЭнергоДара

Немаловажную роль в войне играет разведка, глаза разведки - Дрон.
Хороший Дрон - Хорошие глаза. Особенно в опытных руках наших "летунов".
Буду краток.

!Внимание‼️ СБОР средств на Дрон НАШИМ разведчикам по направлению ЭнергоДара
Модель Дрона: Dji Mavic 3 Thermal
Пример: https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvadrokopter-dji-mavic-3t-thermal-mavk-3-z-teplovzorom-IDQMoq6.html

Сумма сбора: 240 000 грн. 
(если где то найдете дешевле в комплектации Mavic 3 Thermal - будем благодарны)

Карта для сбора: 

5355 0820 1531 9930 

УкрГазБанк, Виктор Артеменко ( юр.лицам с назначением платежа "Допомога ЗСУ" без налогообложения )

Моделей Mavic достаточно много но  вот что хотим отметить: 
- Mavic 1 и Mavic 2  с большой долей вероятности будут "безвозвратными" так как рашисты научились их "сажать"
- Dji Mavic 3 имеет несколько комплектаций CLASSIC, Combo, Enterprise, SP и др.  Мы объявили сбор на Thermal, то есть с тепловизором. Понятно что для полетов и в ночное время, когда Орки на той стороне, как мы все знаем, более активны в перемещениях техники.
- Прошивка должна быть не ниже 600 
+ прикрутим систему сброса

Точные характеристики Dji Mavic 3 Thermal  в Интернете

PS. Дрон будет работать  по направлению ЭнергоДара аж до полного очищения от Рашистов той стороны Днепра, и если "выживет", полетит далее.

Промежуточные отчеты, сколько средств зашло и сколько еще осталось собрать, вы сможете видеть на ТГ канале "Доброго вечера мы с Никополя!" 

И конечно, по итогу будет видео сюжет - как справляется наш "Mavic" (пример: Наші воїни в Бахмуті дякують Нікопольчанам за підтримку)

Все будет Украина!!!

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