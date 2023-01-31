Немного о ходе сборов на Дрон НАШИМ разведчикам по направлению ЭнергоДара

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110 860 грн.

Карта для сбора:

Все будет Украина!!!

Объявлен 26.01.23гСумма сбора:. изменилась (нашли в Польше дешевле) надоставкаНа сегодня собрано:Осталось собрать:(меньше половины)5355 0820 1531 9930УкрГазБанк, Виктор Артеменко ( юр.лицам с назначением платежа "Допомога ЗСУ" без налогообложения )После окончания сбора еще две недели (примерно) будет идти с Польши, и надеюсь в феврале уже по полной будет помогать ЗСУ мочить конченных ОрковДрон будет работать по направлению ЭнергоДара аж до полного очищения от Рашистов той стороны Днепра, и если "выживет", полетит далее.Подробнее о сборе: