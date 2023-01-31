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Немного о ходе сборов на Дрон НАШИМ разведчикам по направлению ЭнергоДара

Объявлен 26.01.23г Подробнее: https://t.me/nikopoldpua/10728

Сумма сбора: была - 240 000 грн. изменилась (нашли в Польше дешевле) на 194 903 грн. + 5 000 доставка  

На сегодня собрано: 110 860 грн.

Мы МОЛОДЦЫ!!!

Осталось собрать: 89 000 грн. (меньше половины)

Карта для сбора: 

5355 0820 1531 9930 

УкрГазБанк, Виктор Артеменко ( юр.лицам с назначением платежа "Допомога ЗСУ" без налогообложения )

После окончания сбора еще две недели (примерно) будет идти с Польши, и надеюсь в феврале уже по полной будет помогать ЗСУ мочить конченных Орков
Все будет Украина!!!

PS. Дрон будет работать  по направлению ЭнергоДара аж до полного очищения от Рашистов той стороны Днепра, и если "выживет", полетит далее.
Подробнее о сборе: 
http://city-nikopol.com.ua/9800-vnimanie-sbor-sredstv-na-dron-nashim-razvedchikam-po-napravleniju-jenergodara.html

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