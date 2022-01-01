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Мы молодцы! Поляки молодцы! Немного о ходе сборов на Дрон. Все будет Украина!


Мы молодцы! Поляки молодцы! Немного о ходе сборов на Дрон. Все будет Украина!


Подробнее о самом сборе:
!Внимание‼ СБОР средств на Дрон НАШИМ разведчикам по направлению ЭнергоДара

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