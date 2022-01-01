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Аква-дворик с бассейном – отдых для всей семьи и любой компании!


💦 Аква-дворик с бассейном – отдых для всей семьи и любой компании! http://360-nikopol.net/piknichok/
Площадка для летнего отдыха: бассейн с фильтрацией воды-всегда чистая, прохладная вода. Лежаки, зонты, детские игрушки и детский бассейн для маленьких отдыхающих. На территории площадки работает собственный мини-бар с мороженым, соками, напитками и холодным пивом. Приятного отдыха! Бронирование у администратора по тел.:  (066) 500-50-60.
🔖 Вход в аква-дворик: 100 грн/чел. Время работы: 9.00-20.00.
Аренда всей площадки на день (предварительный заказ у администратора) 

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