Аква-дворик с бассейном – отдых для всей семьи и любой компании!

Аква-дворик с бассейном – отдых для всей семьи и любой компании! Аква-дворик с бассейном – отдых для всей семьи и любой компании! http://360-nikopol.net/piknichok/

Площадка для летнего отдыха: бассейн с фильтрацией воды-всегда чистая, прохладная вода. Лежаки, зонты, детские игрушки и детский бассейн для маленьких отдыхающих. На территории площадки работает собственный мини-бар с мороженым, соками, напитками и холодным пивом. Приятного отдыха! Бронирование у администратора по тел.: (066) 500-50-60.

Вход в аква-дворик: 100 грн/чел. Время работы: 9.00-20.00. Вход в аква-дворик: 100 грн/чел. Время работы: 9.00-20.00.

Аренда всей площадки на день (предварительный заказ у администратора)