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“Ніколи знову”

Шановні нікопольці! 
8 травня ми відзначаємо День пам’яті та примирення. Наголошую, що ми обираємо європейську відповідальну модель пам’яті під гаслом “Ніколи знову”. На жаль, сьогодні ми вимушені захищати себе та своїх дітей від війни. Ніхто не сподівався, що у 21 столітті нас спіткає така доля. 

Українці були, є і будуть господарями на своїй землі. Правда за нами! Ми обов’язково здобудемо перемогу в ім’я мирного майбутнього рідної України.
Звертаюсь до нікопольців усіх поколінь, вірте у силу наших воїнів, працюймо, кожен на своєму місці, памятаймо та шануймо кожного, хто у роки Другої світової та у війні, яку розвязала росія, поклав своє життя заради миру.

Олександр Саюк

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