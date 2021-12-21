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Приглашаем вас посетить Пивной паб "Башня"!


Уважаемые Никопольчане! Приглашаем вас посетить Пивной паб "Башня"! Для вас: уютная атмосфера, большие залы, шикарная кухня и вкусное пиво. Ждем вас по адресу: г.Никополь ул. Г.Чернобыля, 106

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