Суд впервые восстановил на работе учителя без COVID-прививки (видео)

Учительница английского языка Анна Полищук потребовала в иске признать незаконным приказ о ее отстранении, восстановить на работе и выплатить деньги за время вынужденного прогула.В Украине создан юридический прецедент по отмене приказа от отстранения от работы учителя, невакцинированного от коронавируса COVID-19. Такое решение принял Роменский горрайонный суд Сумской области, сообщило накануне Суспільне.Истцом выступила педагог Анна Полищук, а ответчиком – Роменская специализированная общеобразовательная школа №2. Учительница английского языка потребовала в иске признать незаконным приказ о ее отстранении, восстановить на работе и выплатить деньги за время вынужденного прогула.Директор школы Елена Юракова на заседании суда заявила, что не могла не подписать приказ, так как она выполняла постановление правительства.В итоге суд отменил приказ об отстранении от работы учительницы, но в выплате денег отказал. На обжалование его решения отведено 30 дней. Обе стороны пока не готова ответить, воспользуются ли они правом на апелляцию.Постановление суда пока еще не опубликовано в Едином реестре судебных решений.