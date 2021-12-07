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Суд впервые восстановил на работе учителя без COVID-прививки (видео)


Учительница английского языка Анна Полищук потребовала в иске признать незаконным приказ о ее отстранении, восстановить на работе и выплатить деньги за время вынужденного прогула.

В Украине создан юридический прецедент по отмене приказа от отстранения от работы учителя, невакцинированного от коронавируса COVID-19. Такое решение принял Роменский горрайонный суд Сумской области, сообщило накануне Суспільне.

Истцом выступила педагог Анна Полищук, а ответчиком – Роменская специализированная общеобразовательная школа №2. Учительница английского языка потребовала в иске признать незаконным приказ о ее отстранении, восстановить на работе и выплатить деньги за время вынужденного прогула.

Директор школы Елена Юракова на заседании суда заявила, что не могла не подписать приказ, так как она выполняла постановление правительства.

В итоге суд отменил приказ об отстранении от работы учительницы, но в выплате денег отказал. На обжалование его решения отведено 30 дней. Обе стороны пока не готова ответить, воспользуются ли они правом на апелляцию.

Постановление суда пока еще не опубликовано в Едином реестре судебных решений.




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