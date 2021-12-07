Суд впервые восстановил на работе учителя без COVID-прививки (видео)

Учительница английского языка Анна Полищук потребовала в иске признать незаконным приказ о ее отстранении, восстановить на работе и выплатить деньги за время вынужденного прогула.
В Украине создан юридический прецедент по отмене приказа от отстранения от работы учителя, невакцинированного от коронавируса COVID-19. Такое решение принял Роменский горрайонный суд Сумской области, сообщило накануне Суспільне.
Истцом выступила педагог Анна Полищук, а ответчиком – Роменская специализированная общеобразовательная школа №2. Учительница английского языка потребовала в иске признать незаконным приказ о ее отстранении, восстановить на работе и выплатить деньги за время вынужденного прогула.
Директор школы Елена Юракова на заседании суда заявила, что не могла не подписать приказ, так как она выполняла постановление правительства.
В итоге суд отменил приказ об отстранении от работы учительницы, но в выплате денег отказал. На обжалование его решения отведено 30 дней. Обе стороны пока не готова ответить, воспользуются ли они правом на апелляцию.
Постановление суда пока еще не опубликовано в Едином реестре судебных решений.
Источник: Корреспондент.net