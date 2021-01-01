НА САМОЕ НУЖНОЕ: КАБМИН ВЫДЕЛИЛ 25 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН НА РЕКЛАМУ ВАКЦИНАЦИИ





Как сообщили в Минздраве, далее деньги передадут в распоряжение профильному ведомству - Министерству культуры и информационной политики. Разработку контента будет координировать Министерство здравоохранения.



Инициатором данной идеи является министр здравоохранения Виктор Ляшко. Ранее реклама о вакцинации на телевидении уже была, но только в рамках социальной квоты. По мнению Ляшко, этого было недостаточно для массового информирования украинцев.





Также, министр пояснил, что инвестирование в рекламу необходимо чтобы еще раз объяснить и убедить украинский народ защищать себя от коронавируса именно с помощью прививок.



В рамках социальной квоты и партнерства на телевидении показывали шесть видеороликов с марта по август 2021 года. По данным Nielesen Ukraine, за это время тема охватила 19,3 миллиона зрителей.



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В среду, 6 октября Кабинет министров одобрил постановление о необходимости выделения 25 миллионов гривен из бюджета на усиление информационной кампании по вакцинации от Covid-19 на телевидении.Как сообщили в Минздраве, далее деньги передадут в распоряжение профильному ведомству - Министерству культуры и информационной политики. Разработку контента будет координировать Министерство здравоохранения.Инициатором данной идеи является министр здравоохранения Виктор Ляшко. Ранее реклама о вакцинации на телевидении уже была, но только в рамках социальной квоты. По мнению Ляшко, этого было недостаточно для массового информирования украинцев.Также, министр пояснил, что инвестирование в рекламу необходимо чтобы еще раз объяснить и убедить украинский народ защищать себя от коронавируса именно с помощью прививок.В рамках социальной квоты и партнерства на телевидении показывали шесть видеороликов с марта по август 2021 года. По данным Nielesen Ukraine, за это время тема охватила 19,3 миллиона зрителей.Источник : dp.vgorode.ua

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