Відкриття меморіальної дошки загиблому герою Попову Євгену

Сьогодні на фасаді Нікопольської загальноосвітньої школи N 1 встановили пам'ятну дошку на честь нашого загиблого земляка Євгена Попова.Вічна пам'ять героям, які поклали своє життя за Україну. Вони не збиралися ставати героями, а хотіли зробити звичайну справу заради сьогодення та майбутнього, та в сумний список потрапив наш земляк Попов Євген Володимирович.Євген народився 3 травня 1976 року у місті Нікополь.Працював програмістом та був видавцем газети „Навігатор”.Євген мобілізований до лав Збройних Сил України 31 липня 2014 р., приймав безпосередню участь в Антитерористичної операції на сході України. Сержант, командир відділення взводу управління реактивної артилерійської батареї реактивного артилерійського дивізіону 17-Ї окремої танкової бригади.Та життя героя обірвалося 19 серпня 2017 році від поранень, отриманих на тактичних навчаннях бригади на полігоні в селі Дівички, Переяслав-Хмельницький район, Київська область.Євген загинув будучи вірним військовій присязі, віддавши за мир в Україні найцінніше- власне життя.У загиблого залишилися мати, дружина та дві доньки.Повага усім матерям, які виховали захисників нашої країни, величезного терпіння, віри і мужності.Серед присутніх був товариш Євгена – Голтва Сергій, який з болем у серці висловив слова співчуття та смутку втрати побратима.Після хвилини мовчання відбулося покладання квітів.Євген був похований у м. Нікополі на Алеї почесних поховань міського кладовища.Указом Президента України за No 53/2016 від 17 лютого 2016 року нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» (посмертно). Рішенням Нікопольської міської ради No24-52/Vll Від 19 липня 2019р. присвоєно звання « Почесний громадянин міста Нікополя » ( посмертно )Військовослужбовці є прикладом високої культури, скромності і витриманості, свято берегти військову честь, захищати свою гідність і поважати гідність інших. Сучасність показала нам, що без боротьби свободу не отримаєш. Допоки ми живі — житиме пам’ять про наших героїв.Євген Попов з меморіальної дошки щодня зустрічатиме і проводжатиме поглядом учнів, нагадуватиме кожному з нас, що він поклав життя, аби ми жили в мирній квітучий Україні.Вічна Пам’ять Герою!