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Кабмін створив Український ветеранський фонд

  Кабінет Міністрів України дозволив Міністерству у справах ветеранів створити бюджетну установу "Український ветеранський фонд".
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
   
  Згідно з рішенням, "Український ветеранський фонд" має запрацювати з 1 січня 2022 року.
 
  Зазначається, що ухвалення цього акта зумовлене необхідністю створення належних умов для реалізації програм і проектів підтримки ветеранів та членів їхніх сімей, упровадження інноваційних підходів у процесі фінансування таких проектів шляхом надання визначального значення рішенням експертного середовища під час їх відбору.
 
  Очікується, що діяльність Фонду стимулюватиме розроблення і впровадження сучасних проектів, спрямованих на підтримку ветеранів і членів їхніх сімей, сприятиме реадаптації ветеранів у соціум.

  Фонд також буде стартовим майданчиком для підтримки ветеранського бізнесу, зокрема завдяки наданню грантів.

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