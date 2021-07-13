Кабмін створив Український ветеранський фонд

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
Згідно з рішенням, "Український ветеранський фонд" має запрацювати з 1 січня 2022 року.
Зазначається, що ухвалення цього акта зумовлене необхідністю створення належних умов для реалізації програм і проектів підтримки ветеранів та членів їхніх сімей, упровадження інноваційних підходів у процесі фінансування таких проектів шляхом надання визначального значення рішенням експертного середовища під час їх відбору.
Очікується, що діяльність Фонду стимулюватиме розроблення і впровадження сучасних проектів, спрямованих на підтримку ветеранів і членів їхніх сімей, сприятиме реадаптації ветеранів у соціум.
Фонд також буде стартовим майданчиком для підтримки ветеранського бізнесу, зокрема завдяки наданню грантів.