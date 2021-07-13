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Знову Нікополь втрачає Героя


Вчора ввечері, 13 липня, в зоні проведення операції об’єднаних сил (ООС) біля с. Кринички Старобільського району Луганської області під час ворожого мінометного обстрілу з 122мм та 152мм калібру бойових позицій 57 окремої механізованої бригади загинув наш земляк, нікопольчанин Бєляєв Андрій Левонтійович, 1982 року народження.

Час та місце прощання з Героєм буде оголошено додатково. Від імені особового складу Нікопольського ОМТЦК та СП висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Андрія Левонтійовича.
Герої не вмирають! Слава Героям!

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