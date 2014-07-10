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Можно сказать: - "Как будто вчера", а можно: - "Как в прошлой жизни"


Просто увидел это фото в ФБ, вспомнилось. 9 июля 2014г., семь лет назад.  Помните сколько было уверенности, надежд, что ЭТО закончиться быстро. Помните какое было настроение на фронте, вообще состояние армии, броня которая не едет, а если едет то не стреляет, а если стреляет то не туда. Бронежилетов НЕТ, касок НЕТ.  Есть только ВЕРА в победу  и скорейшее завершение. Помните самых первых волонтеров передававших на фронт ВСЕ.  

Что сейчас? Сейчас это фото в музее АТО г.Днепр армия совсем не та, волонтеров все меньше, а концу войны не видно края, даже в какой то перспективе. Как то так. Просто накатило.


Мой материал от 10-07-2014 : Никопольчане в зоне АТО. С каждым можно идти в разведку не боясь (видео)

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