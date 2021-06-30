Выделение земельных участков для ветеранов боевых действий в Никополе. Вопросы и ответы

Как известно, Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» определяет право участников боевых действий, участников и инвалидов войны на первоочередное отведение земельных участков под различные нужды. Но далеко не всегда есть четкое понимание особенностей этого процесса. Что провоцирует большое количество слухов, скандалов и даже «мифов». С учетом того, что в Никополе сейчас насчитывается свыше тысячи ветеранов АТО/ООС, данный вопрос является крайне актуальным.





Издание «Город Никополь» приняло решение дать нашим читателям объективную и подробную информацию о том, по каким правилам и алгоритмам проходит процесс выделения земельных участков для этой категории граждан. Можно ли в Никополе получить землю под выращивание пшеницы или ведение бизнеса? Есть ли в городе свободная земля, и под какие нужды ее могут выделить? Правда ли, что ответа от чиновников можно ждать месяцами? Эти и другие вопросы мы задали представителям отдела земельных ресурсов Управления коммунального хозяйства Никопольского городского совета. Мы также озвучили им вопросы от участников АТО/ООС, которые они написали на страницах группы в ФБ «"Центр допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей" Нікопольської міськради».

Ответы на них дал главный специалист отдела Владимир ДРУЖИНИН.





– Владимир, давайте начнем с того, какие вопросы, связанные с выделением земельных участков, в целом находиться в компетенции органов местного самоуправления Никополя?

– В полномочия городского совета входит распоряжение землями коммунальной собственности, которые расположены непосредственно на территории города Никополь. Это – предоставление земли в частную собственность на основании ее приватизации, а также передача земельных участков в аренду.

– Как необходимо действовать человеку, который хочет получить земельный участок на территории Никополя. Что он должен понимать и от чего отталкиваться?

– Начнем с того, что по закону каждый гражданин имеет право на получение земельного участка для строительства жилого дома, садоводства или использования его как дачи (на территории дачных кооперативов, объединений и тд). Также возможно отведение земельного участка под индивидуальное гаражное строительство.

Есть распоряжение Кабинета Министров 898-Р от 19.08.2015 года «Про питання забезпечення учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО земельними ділянками», которым рекомендовано приоритетно рассматривать их заявки. Хотя повторюсь, что это права каждого гражданина.

– Можете четко сказать, под какие цели участник боевых действий может получить земельный участок. Существуют ли какие то ограничения или требования? Скажем, довольно часто люди хотят получить землю под ведение сельского хозяйства и возмущаются, если им в этом отказывают. Мы понимаем, что довольно сложно представить процесс выращивания пшеницы на территории Никополя, но скажите, насколько эти претензии оправданны?

– На территории Никополя участникам боевых действий предусмотрено выделения участков сугубо под строительство жилья, дачного и гаражного строительства. То есть, законом не предусмотрено выделение земельных участков под коммерческую деятельность или что-то другое. Например, если свободный участок городской земли передается под коммерческую деятельность, то это происходит исключительно по процедуре аукциона. Поэтому взять в собственность участок в центре Никополя, чтобы, к примеру, построить на нем коммерческий объект таким способом нельзя.

Некоторые ошибочно считают «вот мне положено, давайте мне земельный участок именно там, где я захочу». Но существуют определенные нормы, которые нельзя игнорировать.

Скажем, невозможно по Генеральному плану строить одноэтажный жилой дом в центре города «за глобусом». Потому что по документу строительство жилых домов усадебного типа в этом районе запрещено. Всегда необходимо учитывать городские строительные условия. Если по Генплану на участке разрешено строить тот или иной объект (дом или гараж), то человеку могут выделить землю исключительно на эти цели.

– То есть «получить землю под выращивание пшеницы» на территории Никополя нельзя?

– Да, потому что в городе нет земель, на которых можно заниматься сельским хозяйством. Сегодня это уже, в основном поняли, но в первые годы среди участников боевых действий существовали подобные заблуждения

– Расскажите, как должен действовать участник боевых действий или любой другой никопольчанин, ели он хочет получить земельный участок на территории города под те цели, которые разрешены законодательством?

– Для этого человеку необходимо обратиться с соответствующим ходатайством к городскому совету через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). К ходатайству добавляется стандартный пакет документов: паспорт, идентификационный код и графический материла желаемого земельного участка, а также предоставляет удостоверение УБД или же справку, подтверждающую участие в АТО/ООС если речь идет именно о категории участников боевых действий. Хочу добавить, что под графическим материалом понимаются либо данные с Публичной кадастровой карты Украины, либо копирования с кадастровой карты.

– Что происходит после того, как человек принес в ЦНАП необходимый пакет документов и написал соответствующее ходатайство?

– Документы рассматривают органы исполнительно власти, готовится проект решения горсовета, потом ходатайство рассматривается депутатскими комиссиями (их 9) и заключительный этап – голосование на сессии никопольского горсовета.

После получения позитивного решения человек с этим документом обращается в любую землеустроительную организацию и заказывает разработку соответствующей документации по землеустройству.

После разработки проектной документации, получения кадастрового номера участка, она повторно передается на согласование и утверждение в местные органы власти. Дальше, уже после окончательного решения горсовета, этот участок передается в частную собственность человека.

– По Вашему опыту насколько часто человеку отказывают на первом этапе, когда он подал ходатайство?

– Отказы, естественно, бывают. Обычно они связаны с тем, что участок, который человек желает получить в собственность, не соответствует городской землеучредительной документации. Или же у заявителя нет полного пакета документов. Например, часто нам не предоставляют графические материалы. То есть, не указано четкое место расположения земельного участка. А по правилам заявитель в своем ходатайстве должен четко указать место расположения, площадь и другие технические вопросы.

На этапе рассмотрения мы внимательно изучаем эти моменты. И если запрашиваемый участок не может быть предоставлен человеку в частную собственность, мы даем ему официальный ответ.

Основная причина отказов на этом этапе именно несоответствие градостроительной документации. Условно говоря, заявитель хочет построить гараж, а в этом месте его размещать нельзя.

При этом, если человек получает отказ, ему четко говорят, что он должен исправить, или объясняют почему его ходатайство не может быть удовлетворено.

– Можете ли назвать статистику по обратившимся и сколько участков им было выделено за эти годы?

– Что касается участников АТО/ООС то, начиная с 2015 года, с вопросами о выделении земельных участков обратились более трехсот человек. Для них отводились участки в разных районах Никополя, в том числе на улицах Лапинской, Конотопской и микрорайоне Трубник 2. Всего было предоставлено 315 разрешений на разработку проектов землеустройства. Из них 92 уже переданы в частную собственность, 223 находится в разработке.

– То есть, основная масса лиц обратившихся получила право на собственный земельный участок?

– Да. Добавлю, что у нас есть база данных, она размещена на сайте горсовета. Существует реестр, который мы ведем в электронном виде и с помощью которого можем показать обратившемуся в отдел, где на территории Никополя имеются свободные участки. Городские советы, конечно же, формировали определенные массивы под раздачу земельных участков. Например, у нас есть земельный массив на участке «Трубник 2», где было сформировано более 200 участков, которые были переданы участникам боевых действий именно под строительство жилого дома. Потом был сформирован еще один массив. Это земли, которые можно 100% отводить под эти цели. Других таких крупных массивов в Никополе попросту нет.

– Допустим, человек самостоятельно находит участок на территории Никополя, то может ли он обратиться в ваш отдел для того, чтобы его оформить?

– Да, он может это сделать, и подобные случаи были. Например, участки по улице Конотопской были отведены именно по инициативе и предложениям участников АТО. Но в этих случаях требуется более тщательный подход. Нам необходимо выяснить ряд вопросов, например, чтобы не оказалось так, что участок уже имеет владельца. В целом, человек может сам найти участок в пределах территории частного сектора, который хочет получиться в собственность. Лучше, конечно, сначала прийти на консультацию к нам в отдел. Мы узнаем о состоянии дел на этом земельном участке, свободен ли он. Ведь бывают случаи, что на вид участок заброшен, но у него юридически есть собственник.

Или же можно идти непосредственно в ЦНАП и сразу писать ходатайство.

– Если участок найден самостоятельно, то какой алгоритм дальнейших действий того, кто хочет его получить в собственность?

– Процедура отведения земельного участка не зависит от того, сам человек его нашел, либо ему предложили его в нашем отделе. Просто, если он выбирает предложенный нами район, то мы можем предоставить ему графический материал с конкретным местом расположения участка. Если он нашел его сам, то ему необходимо будет сделать графический материал. Хотя и здесь мы можем ему помочь. Повторюсь, что под понятием «графический материал» предполагается скриншот с публичной кадастровой карты, или же заказывается копирования кадастровой карты через Госгеокадастр.

Человек должен предоставить нам данные с места расположения этого земельного участка, а потом уже мы сами проверяем, свободен он или нет и можно ли его передать в частную собственность.

Если речь идет о получении земли под сад, то для этого необходимо обратиться к председателю садового товарищества. Последний четко знает, где у него есть свободные участки. После чего уже можно приходить к нам.

– Давайте перейдем к вопросам, которые задали наши читатели. Например, в группе «"Центр допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей" Нікопольської міськради» написали следующий текст «Почему не возвращают участки коммунальной собственности, которые незаконно захватили и не передают их атовцам?».

– Как уже говорилось, далеко не каждый участок можно передавать в частную собственность. Никополь разбит по определенным секторам согласно Генерального плана. Есть территория, которая предусматривает строительство жилья. Есть участки, на которых этого делать нельзя.

– Еще один вопрос от участника с позывным «Кот»: «Вот оформляли землю, дали план, номер участка и всё такое. Но есть одно но.. землю не разметили и в итоге никто не знает, где чей участок, кроме как на бумаге. А землю эту давали на ТРУБНИК 2. Когда задали кто будет размечать был такой ответ: «Нанимайте тех кто этим занимается пусть размечают. Кто то, что подсказать может?!».

– Это очень частый вопрос и я объясню, с чем он связан. Когда от участника боевых действий приходи ходатайство о разработке проекта землеустройства, горсовет предоставляет ему это разрешение. Если все нормально, он идет в любую организацию, которая осуществляет работы по разработке подобной документации (их в Никополе больше десятка). В частности, там ему сформируют земельный участок, определяют его кадастровый номер, площадь, целевое назначение и тд.

Но для того, чтобы четко понять на местности, где находится эта земля, им необходимо заказать изготовление еще одной технической документации. Это так называемая «Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості».

Это необходимо делать, если участок находиться на территории, где нет возможности привязаться к какому-то конкретному ориентиру. Условно говоря, он расположен в чистом поле. В таком случае необходимо разрабатывать подобную документацию. Например, на «Трубнике просто распаевывают участки общего массива. А для того, чтобы человек четко понимал, где находится его земля, как раз и требуется изготовить такую документацию. Это его личное право и желание. Тогда устанавливаются определенные граничные знаки или другие обозначения, которые определяют конкретные границы участка.

– Какие организации могут заниматься разработкой такой документации?

– Есть государственное учреждение, есть частные. Все они работаю согласно сертификатов Госгеокадастра. Чисто с технической стороны изготовить подобную документацию несложно

– Вопрос от Ивана Сазонов «Коли будемо мати можливість оформити вже двічі проголосовані на сесіях виділені землі учасникам АТО по вул. Лапинська 49».

– Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» от 28 апреля 2021 № 1423-IX, внесены изменения в Земельный кодекс Украины и ряда законодательных актов Украины по вопросам согласования землеустроительной документации.

Гражданам, которым было предоставлено разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка, необходимо разработать соответствующие проекты, согласовать их в соответствии со ст. 186 Земельного кодекса Украины, а именно предоставить для получения заключения о согласовании проекта в управление архитектуры и градостроительного кадастра Никопольского городского совета. Согласованные проекты землеустройства вместе с выпиской из Государственного земельного кадастра о регистрации земельного участка, представить на утверждение в городской совет.

– В какой срок отдел должен предоставить ответ человеку, если его ходатайство о выделении земельного участка не может быть удовлетворенно? Один из наших читателей жаловался, что передал его еще в апреле и до сих пор не получил ответа.

– Стоит понимать разницу между ответом на обращение граждан (там сроки составляют 14 календарных дней) и административной услугой. У нее есть четкие сроки, которые определяются действующим земельным законодательством. Согласно ст. 118 Земельного Кодекса Украины ответ мы должны предоставить в течение 30 дней. Бывают случаи, когда сроки ответа превышают этот период, но это связано с техническими моментами. Например, иногда нам нужно сделать соответствующие запросы в органы БТИ, архитектуры, регистрационную службу, чтобы выяснить определенные моменты. Но в целом, если все нормально, ответ на ходатайство приходит в период 30 дней.

При этом, если не получается дать ответ в течение месяца, мы в любом случае информируем человека на каком этапе рассмотрения находится его вопрос. Хочу добавить, что на любое заявление, которое заходит на отдел через ЦНАП, по закону обязан быть предоставлен ответ. И мы это всегда делаем.

– Спасибо за интервью!





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Надеемся, что этот материал позволит нашим читателям получить ответы на свои вопросы, а также прояснить общую ситуацию в такой сложной теме, как выделение земельных участков для ветеранов боевых действий.

Если подвести итоги разговора, то можно сделать основные выводы.





Первое, в компетенции городского совета входит распоряжение только теми землями, которые находятся на территории Никополя. Типичное заблуждение первых годов состояло в том, что многих интересовали именно выделение 2 гектаров под ведение сельского хозяйства. Но, как мы понимаем, никаких сельскохозяйственных земель на территории Никополя нет и их получение находиться в компетенции районных и сельских советов.





Земельные участки ветеранам боевых действий предоставляются только под конкретные виды деятельности в соответствии с Генеральным планом города. Это строительство жилья, дачи, размещение гаража или садоводческая деятельность. Получить землю, к примеру, под размещения кафе по этой процедуре нельзя.





По городу Никополь есть четко определенные массивы, которые созданы именно под строительство жилья.





Большая часть ветеранов АТО/ООС, которые обратились с ходатайством о получении земельного участка под строительства жилья, стали их владельцами. В основном, в таких районах, как микрорайон Трубник, улицы Лапинская и Конотопская. То есть, на территориях, которые определены именно как массивы усадебной застройки. Конечно, не всех устраивает география этих районов, но по закону других вариантов для этого нет.





Любому человеку, который хочет получить в собственность земельный участок на территории города следует обязательно учитывать эти и другие аспекты. Очевидно, что перед тем, как писать ходатайство в ЦНАП, будет полезно обратиться в земельный отдел, чтобы получить необходимую консультацию о свободных земельных участках, требуемых документах и других вопросах. Это позволит существенно сэкономить время, предотвратит ненужные ожидания или разочарования.





Основные проблемы, возникающие в вопросе земельных участков, случаются именно на начальном этапе. Они связаны с некорректной подачей документов или их неполным пакетом. Но, прежде всего, необходимо учитывать соответствие ходатайству на получение земельного участка градостроительной документации Никополя.





Поэтому желаем всем понимания и надеемся, наша информация окажется полезной.