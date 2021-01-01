Увага! Створена група "Центр допомоги учасникам АТО" в Viber

Група "Центр допомоги учасникам АТО" в Viber створена для вивчення проблем учасників АТО / ООС і членів їх сімей, своєчасного реагування, проведення опитувань і т.д.Прим. Ваш телефон не буде видно іншим учасникам групи.Так само рекомендуємо вступити в Нашу групу на ФБ