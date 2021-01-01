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Увага! Створена група "Центр допомоги учасникам АТО" в Viber


Група "Центр допомоги учасникам АТО" в Viber створена для вивчення проблем учасників АТО / ООС і членів їх сімей, своєчасного реагування, проведення опитувань і т.д.

https://invite.viber.com/?g2=AQBv0PSdqmgiJU2ViJf6huLLjNPQosb2QbZYdmcUst%2BCJshsxP%2B%2B7qL4hYmHScmM

Прим. Ваш телефон не буде видно іншим учасникам групи.
 
Так само рекомендуємо вступити в Нашу групу на ФБ 

https://www.facebook.com/groups/831968740755874

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 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

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