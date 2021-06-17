На міському пляжі перевірили роботу рятувальників

На міському пляжі відбулася планова цільова перевірка щодо готовності працівників Нікопольської міської аварійно-рятувальної служби виконувати свої функціональні обов’язки. Проводили перевірку співробітники місцевого підрозділу Державної служби України надзвичайних ситуацій.Слід зазначити, що на міському пляжі крім рятувальної вишки, де чергує рятувальник, працює тимчасовий рятувальний пункт, що знаходиться на найбільш віддаленій точці міського пляжу.Для того, щоб побачити як рятувальники можуть діяти в екстремальній ситуації, їм дали завдання надати допомогу статисту, який імітував потопаючого.Умовного потерпілого врятували за допомогою розрахунку на рятувальному катері і надали необхідну першу домедичну допомогу.Закликаємо нікопольців та гостей нашого міста дотримуватися правил безпеки на водних об’єктах та відпочивати і купатися лише на території міського пляжу, адже тут створені безпечні умови для водного відпочинку.