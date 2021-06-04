Полметра воды в подвалах. В старой части может повториться беда дома 117 по улице Перспективной?! (фото)

К нам в редакцию обратились жители старой части Никополя, которые пожаловались, что их дома после недавних дождей серьезно пострадали. Главную причину случившегося ЧП они видят в проблемах ливневой канализации в районе дамбы. Мы побывали в указанном месте, чтобы своими глазами увидеть насколько ситуация соответствует действительности.



Елена Проказа, глава ОСМД «Ольвия» показывает нам подвал 4-этажного жилого дома по адресу улица Ивана Сирко 26. Одного взгляда достаточно, чтобы понять – он полностью залит водой. По словам женщины, уровень в подвале достигает полуметра, а в некоторых местах и больше!



Елена объясняет, что проблема подтопления в этом районе связана с двумя факторами. Первый из них зависит от сезонных колебаний уровня Каховского водохранилища. Впрочем, кратковременное появление воды в подвале, особенно в начале весны, не доставляет каких-то особых проблем.



Но то, что случилось в начале июня, иначе как катастрофой не назовешь. 1 июня, когда хлынул ливень, вся вода устремилась в низину к дамбе. И подвал дома тут же превратился в водный резервуар. При этом все канализационные колодцы, который есть во дворе, оказались заполнены водой. Из-за этого в подвал также пошли воды канализации. Елена подчеркивает, что в их доме старые трубы сменил пластик, поэтому нет никаких оснований подозревать, что затопление связано с утечкой внутридомовых коммуникаций.



Единственная причина неприятностей, по словам жильцов ОСМД «Ольвия», связана с неудовлетворительной работой ливневого коллектора на улице Запорожской. Люди утверждают, что он забился, вода оттуда не уходит. Соответственно в подвалах зданий, которые находятся в данном районе, начал подыматься уровень воды.



Сегодня в подвале дома № 26 по улице Ивана Сирко, как это не цинично звучит, можно смело разводить рыбу. Вот только самим жильцам не до смеха. Вода не уходит из подвала и сейчас неясно, что с ней делать. Руководство ОСМД опасается, что при откачивании может произойти размывание фундамента и обрушение дома. Ждать пока вода уйдет сама тоже не вариант. Уже сейчас в квартирах и на лестничных клетках появляется плесень и грибок, может начаться разрушение построек.



Пока что представитель ОСМД «Ольвия» не общались напрямую с руководством города и главными специалистами, хотя писали о своей проблеме в специализированный чат, который видят все руководители. Люди готовы встретиться с представителями исполкома, чтобы лично донести до них сложившуюся ситуацию.



Увы, дом № 26 не одинок в своей беде. Из-за последнего паводка пострадали и другие здания в этом районе. Особенно «повезло» медучилищу. Его многострадальный спортзал снова превратился в «бассейн» - уровень воды там достиг метра!



О том, что в этом году проблема подтоплений в этой части Никополя действительно обострилась, говорят и другие местные жители.

Татьяна Гаркава глава ОСМД «Лидер-43» ведет нас по улице Запорожской. Мы заглядываем в технологические люки коллектора, подымаем крышки колодцев. Одного взгляда достаточно, чтобы понять – там стоит вода, которая никуда не уходит. По словам Татьяны, она общается со многими жителями частного сектора в Старой части и в их подвалах тоже стоит вода.



Подходим к зданию школы искусств (улица Запорожская 26). Напомним, что в прошлом году в здании был сделан капитальный ремонт и обустроена гидроизоляция фундамента. Согласно открытых данных (по информации «Прозоро») на это было потрачено более 12 миллионов гривен. Но, как мы узнаем от одной из сотрудниц – в подвале школы искусств сегодня опять стоит вода! Получается, ремонт зря? Или же состояние ливневки в этом районе действительно такое, что никакая гидроизоляция не спасает?

Татьяна Гаркава показывает нам затопленный подвал своего дома по адресу Запорожская 43. Выглядит он страшно. Впрочем, учитывая, что всего в нескольких метрах от дома сейчас находиться заполненная ливневка – появлению воды в подвале удивляться не приходиться.



Женщина показывает нам вывод экспертного строительно-технического исследования, которую в 2019 году выполнил судовой эксперт». В документе прямо указано, что дом НАХОДИТСЯ В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ. При этом там четко говориться:

«непридатність до нормальної експлуатації зовнішніх водопровідних мереж призвела до численних протікань елементів мереж з утворенням і розвитком суфозійних процесів на досліджуваній ділянці з наступним руйнуванням фундаментів та стін підвалу з боку головного фасаду. бік дворового фасаду та суфозійним розмиванням грунту під підошвами фундаментів».



Начнут ли рушиться дома в старой части?



Конечно, мы понимаем, что данная ситуация возникла не сегодня и нынешнему руководству города досталась в наследство от «горе попередникив». Последние не сделали ровным счетом ничего, чтобы хотя бы начать решать эту проблему. Но сегодня, когда Никополь провозгласил свой путь на обновление и модернизацию, жители старой части города надеются, что на их район обратят внимание и основательно займутся вопросом подтоплений. Люди уверены, что необходима модернизация существующей системы отвода ливневых вод или хотя бы постоянная поддержка и нормальная эксплуатация существующей. Согласитесь, когда в ливневке и технологических колодцах стоит вода – это не нормально.



И все мы прекрасно помним, к чему могут привести регулярные затопления подвалов. В 2018 году начал разрушаться дом № 117 по улице Перспективная. Из-за того, что тогдашнее руководство Никополя ничего не сделало, чтобы решить вопрос подтопления, здание буквально развалилось. В итоге людей пришлось отселить, а само здание превратилось в памятник безответственности и равнодушия чиновников . Смотрите весьма красноречивое видео на нашем ютуб канале: «



«Под лежачий камень вода не течет», – гласит известная поговорка. А вот в подвалы домов этой части Никополя вода затекает регулярно. И с этим нужно что-то делать. Если оставить все как есть, то рано или поздно нас ждет повторение истории с 117-м домом по Перспективной. А это далеко не радостные «перспективы».



К нам в редакцию обратились жители старой части Никополя, которые пожаловались, что их дома после недавних дождей серьезно пострадали. Главную причину случившегося ЧП они видят в проблемах ливневой канализации в районе дамбы. Мы побывали в указанном месте, чтобы своими глазами увидеть насколько ситуация соответствует действительности.Елена Проказа, глава ОСМД «Ольвия» показывает нам подвал 4-этажного жилого дома по адресу улица Ивана Сирко 26. Одного взгляда достаточно, чтобы понять – он полностью залит водой. По словам женщины, уровень в подвале достигает полуметра, а в некоторых местах и больше!Елена объясняет, что проблема подтопления в этом районе связана с двумя факторами. Первый из них зависит от сезонных колебаний уровня Каховского водохранилища. Впрочем, кратковременное появление воды в подвале, особенно в начале весны, не доставляет каких-то особых проблем.Но то, что случилось в начале июня, иначе как катастрофой не назовешь. 1 июня, когда хлынул ливень, вся вода устремилась в низину к дамбе. И подвал дома тут же превратился в водный резервуар. При этом все канализационные колодцы, который есть во дворе, оказались заполнены водой. Из-за этого в подвал также пошли воды канализации. Елена подчеркивает, что в их доме старые трубы сменил пластик, поэтому нет никаких оснований подозревать, что затопление связано с утечкой внутридомовых коммуникаций.Единственная причина неприятностей, по словам жильцов ОСМД «Ольвия», связана с неудовлетворительной работой ливневого коллектора на улице Запорожской. Люди утверждают, что он забился, вода оттуда не уходит. Соответственно в подвалах зданий, которые находятся в данном районе, начал подыматься уровень воды.Сегодня в подвале дома № 26 по улице Ивана Сирко, как это не цинично звучит, можно смело разводить рыбу. Вот только самим жильцам не до смеха. Вода не уходит из подвала и сейчас неясно, что с ней делать. Руководство ОСМД опасается, что при откачивании может произойти размывание фундамента и обрушение дома. Ждать пока вода уйдет сама тоже не вариант. Уже сейчас в квартирах и на лестничных клетках появляется плесень и грибок, может начаться разрушение построек.Пока что представитель ОСМД «Ольвия» не общались напрямую с руководством города и главными специалистами, хотя писали о своей проблеме в специализированный чат, который видят все руководители. Люди готовы встретиться с представителями исполкома, чтобы лично донести до них сложившуюся ситуацию.Увы, дом № 26 не одинок в своей беде. Из-за последнего паводка пострадали и другие здания в этом районе. Особенно «повезло» медучилищу. Его многострадальный спортзал снова превратился в «бассейн» - уровень воды там достиг метра!О том, что в этом году проблема подтоплений в этой части Никополя действительно обострилась, говорят и другие местные жители.Татьяна Гаркава глава ОСМД «Лидер-43» ведет нас по улице Запорожской. Мы заглядываем в технологические люки коллектора, подымаем крышки колодцев. Одного взгляда достаточно, чтобы понять – там стоит вода, которая никуда не уходит. По словам Татьяны, она общается со многими жителями частного сектора в Старой части и в их подвалах тоже стоит вода.Подходим к зданию школы искусств (улица Запорожская 26). Напомним, что в прошлом году в здании был сделан капитальный ремонт и обустроена гидроизоляция фундамента. Согласно открытых данных (по информации «Прозоро») на это было потрачено более 12 миллионов гривен. Но, как мы узнаем от одной из сотрудниц – в подвале школы искусств сегодня опять стоит вода! Получается, ремонт зря? Или же состояние ливневки в этом районе действительно такое, что никакая гидроизоляция не спасает?Татьяна Гаркава показывает нам затопленный подвал своего дома по адресу Запорожская 43. Выглядит он страшно. Впрочем, учитывая, что всего в нескольких метрах от дома сейчас находиться заполненная ливневка – появлению воды в подвале удивляться не приходиться.Женщина показывает нам вывод экспертного строительно-технического исследования, которую в 2019 году выполнил судовой эксперт». В документе прямо указано, что дом НАХОДИТСЯ В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ. При этом там четко говориться:».Конечно, мы понимаем, что данная ситуация возникла не сегодня и нынешнему руководству города досталась в наследство от «горе попередникив». Последние не сделали ровным счетом ничего, чтобы хотя бы начать решать эту проблему. Но сегодня, когда Никополь провозгласил свой путь на обновление и модернизацию, жители старой части города надеются, что на их район обратят внимание и основательно займутся вопросом подтоплений. Люди уверены, что необходима модернизация существующей системы отвода ливневых вод или хотя бы постоянная поддержка и нормальная эксплуатация существующей. Согласитесь, когда в ливневке и технологических колодцах стоит вода – это не нормально.И все мы прекрасно помним, к чему могут привести регулярные затопления подвалов. В 2018 году начал разрушаться дом № 117 по улице Перспективная. Из-за того, что тогдашнее руководство Никополя ничего не сделало, чтобы решить вопрос подтопления, здание буквально развалилось. В итоге людей пришлось отселить, а само здание превратилось в памятник безответственности и равнодушия чиновников . Смотрите весьма красноречивое видео на нашем ютуб канале: « Привет Фисаку ».«Под лежачий камень вода не течет», – гласит известная поговорка. А вот в подвалы домов этой части Никополя вода затекает регулярно. И с этим нужно что-то делать. Если оставить все как есть, то рано или поздно нас ждет повторение истории с 117-м домом по Перспективной. А это далеко не радостные «перспективы».

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую