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Центр предоставления административных услуг хотят разместить в здании бывшей типографии

Именно такие амбициозные планы озвучил мэр города Александр Саюк. По словам мэра, действующий ЦНАП, который находится фактически в подвальном помещении, попросту не может обеспечить предоставлению населению всех необходимых услуг.  

«Мы планируем сделать новый современный ЦНАП в здании типографии, которая многое лет стоит заброшенное и которое надо просто спасать», – заявил мэр. Добавив, что если оставить все как есть, то здание типографии через несколько лет придется попросту демонтировать. 

При этом размещения ЦНАПА именно в этом районе имеет ряд преимуществ. В частности, через типографию идет практически весь общественный транспорт и это делает ее лучшей логистической развязкой для работы такого важного социального объекта.

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