Ливневая канализация. Какие районы Никополя хотят избавить от подтоплений

По легенде «Всемирный потоп» произошел когда дождь лил «40 дней и 40 ночей». К счастью, такие катаклизмы все же явление больше фантастическое. Тем не менее, в Никополе есть немало участков, который в период осадков страдают от подтоплений, что доставляет немало неудобств горожанам.
Наиболее уязвимыми считаются 5 участков, для которых накопление воды является критичным. Что же предпринимает и собирается предпринимать нынешняя городская власть, чтобы жители этих районов во время осадков не сравнивали себя с обитателями Венеции?
Об этом во время своей недавней пресс-конференции рассказал мэр Александр Саюк.
По его словам, на сегодняшний день уже устранены подтопления по улице Декабристов на пересечении с районом улицы Херсонской. Там уже сделаны дополнительные отводы, коллектор, что должно решить этот опрос для этого района.
Схожие проблемы имеют два участка по улице «Патриотов Украины». Как сообщил Александр Саюк, по ним уже объявили тендер и определен исполнитель. «Мы будем восстанавливать, чистить ветку канализации, которая идет от Ленинского завода в сторону хлебзавода. Эту ливневку мы восстановим и воду с «Патриотов Украины» все-таки заберем», – подчеркнул руководитель Никополя.
Для того, чтобы убрать паводковую воду с района так называемого «Свита» планируется использовать лотки бывшей теплосети с последующим переливом. Есть надежда, что уже в текущем году вопрос подтоплений здесь будет закрыт.
Не забыта и вечная лужа, которая накапливается во время дождей на повороте по улице Краснодонской. Здесь также проведен тендер и определен подрядчик для выполнения необходимых работ. Он должен сделать правильное выравнивание с уклонами участка дороги, а также водоотвод в существующий лоток.
«Проблему подтопления 9-этажек общежитий этого района мы уберем», – четко заявил мэр .
Он также рассказал о решении вопроса постоянной лужи возле автовокзала, которая, годами является плохой «визитной карточкой» этого района. Увы, как признался Александр Саюк, хоть и небольшая, но лужа в этом районе городе во время дождей все же будет оставаться. «Дело в том, что по улице Электрометаллургов, начиная от кольца, вся вода идет в ту сторону. Это происходит из-за того, что в свое время именно так сделали ее капитальный ремонт. Соответственно, наша задача как можно быстрее забрать эту воду», – откровенно сказал Александр Саюк. Тем не менее, он заявил, что там будут расширять лоток приема воды и постепенно автовокзальная лужа окажется сведена к минимуму.
Пожелаем удачи руководству города в этой работе. А ее итоговый результат можно будет легко проверить в период любого сильного дождя.