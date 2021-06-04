«А теперь горбатый». Проект реконструкции «горбатого моста» должны разработать в ближайшие 2 месяца

Данную информацию на ближайшей пресс-конференции озвучил мэр города Александр Саюк. По словам руководителя Никополя, восстановление этого объекта имеет важнейшее значение для инфраструктуры города.
В том числе, мост играет основную роль в обеспечении движения транспорта в направлении Никопольского завода ферросплавов, где работает большое количество никопольчан.
При этом уже не один десяток лет «горбатый» находиться практически в аварийном состоянии. А, как показывает прошлогодний пример Алексеевского моста, от риска обрушения никакой из таких «усталых» объектов не застрахован.
По словам мэра, до сегодняшнего дня ни одного официального проекта на реконструкцию моста не существовало. А как мы понимаем, без этого к ремонтным работам приступать попросту невозможно.
Но теперь ситуация постепенно сдвигается с мертвой точки. Александр Саюк сообщил, что сегодня в результате тендера уже определен проектный институт, который разработает необходимую для будущего ремонта документацию.
«Ему поставлены очень жесткие условия, чтобы уже через 2 месяца мы имели проект реконструкции моста», – заявил мэр Никополя. Он добавил, что после того, как экспертиза утвердит проект, будут предприняты все усилия для поиска средств на проведение реконструкции уже в следующем году. Конечно, говорить со 100%-й вероятностью о том, что в 2022 году «горбатый» наконец-то начнут восстанавливать нельзя. Но радует, что этот важный вопрос остается в центре внимания. А значит – есть надежда на решения важной для города проблемы.