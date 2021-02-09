12 февраля по восточному календарю начинается Год Быка. Что ждет планету в Год Быка?! (Семь иронических прогнозов)

экономические кризисы

Михаил Арошенко, поэт, бывший заведующий фермой в селе Благословенное (Днепропетровская область)





Истина – дочь времени. Иллюзии и надежды, как и лекарства, имеют срок годности. Тем не менее, Год Быка (год буквы А) дает щедрые надежды на хорошие перемены в жизни. На новые начала. Ибо славянская и латинская начальная буква «А» идут от греческой «Альфы», а та – от финикийского «Алефа», который переводится, как «Бык» и происходит от древне-египетского иероглифа, изображавшего голову быка. Алеф – первая буква еврейского алфавита.В геополитике А – это Африка, Америка, Азия, Антарктида... Проекты по «оседланию» Будущего будут реализовываться во многих районах мира. Ибо слово «проект» означает «бросок вперед». У многих народов бык воспринимался как символ силы и плодородия. Так, в представлениях жителей Вавилона быки были самыми могучими существами. Их изображения использовали для охраны входа в здания. У древних индусов бык Нанди возглавлял соратников бога Шивы, а божественная корова Сурабхи исполняла любые желания своего владельца.В античной мифологии Зевс, царь богов, неоднократно принимал облик быка. Например, в мифе о похищении Европы. Европу снова будут «похищать»... Прогноз: Европа будет «ставить рога» своим похитителям...Бык наделяет силой характера, терпением и методичностью. Год, которым он правит, наполнен трудностями и испытаниями, требующими упорного труда. В геополитике и экономике будет использована китайская стратегия, типа «Спрячьте нож в улыбке», «Пусть ваш голос слышат на Востоке, а атакуйте с Запада», «Создавайте нечто из ничего», «Пожертвуйте сливой ради персика»...С библейских времен известно: Что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем. В Евразии и Америке на протяжении почти двух вековслучались много-много раз. На каждом этапе – свой конфликт и взаимосвязь между Прошлым и Будущим, новаторами и консерваторами. Поищем в прошлом аналоги грядущих событий.Год Быка-1997 – Азиатский кризис. Новость о проблемах с валютой на Гонконгской бирже долетела первой до Америки, когда 29 октября 1997 года случился "черный понедельник". Затем "поплыли" все ключевые экономики мира. Южная Корея с 11-го места за несколько недель опустилась на 30-е. Стоимость ее акций упала на 80%, деньги обесценились в два раза! Россия тоже не осталась в долгу в эпоху глобализации, и примерно через год, 17 августа 1998 года гордо объявила дефолт. По мнению экспертов, азиатский кризис снизил мировой ВВП на $2 трлн. Каждый житель планеты «в среднем» стал беднее на 200 долларов.Год Быка – 2009. По ТВ комментируют обвалы на биржах: вчера – ценные бумаги, сегодня – мусор! Акции страховой компании AIG с 80$ упали до 2$, обесценились в сорок раз! Лохи всего мира потеряли более триллиона долларов! AIG объявлена банкротом. С помощью банкротства AIG и трех крупнейших банков США спасли доллар от краха...Вопрос для осмысления: кому достаются украденные на биржах деньги? Ответ: спекулянтам! Они нагреют руки в Год Быка-21, 33, 45 и далее...Фальшивое "больное" время - фальшивые К-вирусные деньги... Каждый день в мире продается виртуальных денег в сто раз больше, чем реальных товаров.«Тот, кто говорит о быках, и во сне видит одних быков...» - утверждал английский писатель Томас де Квинси.В марте 2021 года будут отмечать Всемирный день сна.Сон связывает человека с космической вечностью, наращивает энергетику ауры. Сны обитают не в физическом теле (голова, сердце, клетки..) а в эфирном облаке «Человек-космос» (Аросфере! Психоэнергетическом поле). В виде волн, вибраций, завихрений...Если мы разгадаем тайну снов, мы найдем новые дороги к бессмертию! Сны – это строители, учителя и врачи человеческой души. Во сне мы «ремонтируем крышу», чтобы она не «поехала». Во сне растет душа. Сновидение – это общение с Богом...Ученые экспериментально доказали, что во время сна отходы деятельности мозга канализируются в «нижние этажи» кишечника. Отработанные мозги превращаются в какашки...Животные тоже видят сны, но человек первым использовал их в своей практической деятельности. В снах – главная тайна рождения цивилизации! Драма человеческой жизни в том, что тело, душа и дух живут с разной скоростью и имеют разный биологически-космический возраст! Телу – 100, душе – 1000, духу –100 000 лет! Сны смешивают эти слои человека. Земную «дурь» превращают в дух Вселенной. Сон – это высшая реальность. Предстоит осмыслить роль снов, как огромных сокровищ, которые будут, может быть, главным богатством в условиях «космической зимы», катаклизмов... Сны будут давать энергию и удлинять жизнь. Они связывают магическими связями людей всех поколений, все времена и страны, все живое на планете. Однажды мне снилась Англия. Там объявили международный конкурс снов. На специальных экранах-сновизорах демонстрировали лучшие сонные сериалы мира...Пришло время для перезагрузки капитализма. Результат борьбы на президентских выборах в США знаменует победу одной из форм капитализма – «рентной» над «индустриальной», которая будет доминировать в Америке и во всём мире в ближайшие десятилетия. Впереди регулярное «надувание» и «лопанье» финансовых пузырей в непроизводственных секторах экономики: на рынке недвижимости, фондовом, валютном и криптовалютном рынках... Не нефть подорожает, а доллар подешевеет... Капитализм будет перерождаться в социализм. Европа столкнулась с наплывом мигрантов именно из-за того, что минимальное пособие в Германии гораздо выше, чем полноценная зарплата в Африке. Таким образом, деньги выплачиваются не столько за труд, сколько за вхождение в определенное сообщество... Никакими рыночными механизмами этого не объяснить. В Европе, которая пока останется под протекторатом США, уже больше социализма, чем в было в СССР.Печатанье и раздача денег «с вертолёта» как бизнесу, так и гражданам для «поддержки штанов» в условиях коронавирусного карантина, осуществляемая в США и практически во всех развитых европейских странах является свидетельством прорастания коммунистических общественных отношений. Как СССР ушел вместе со своим временем, так и США в роли мирового пастуха потеряют часть своего «стада» в Европе, Азии и Африке...О хороших перспективах.Вопрос о наделении роботов правами будет решен при "нашей жизни".В СССР было "Общество трезвости", ныне в мире "О"Кей" - Общество Карантина . Идет наступление новой цифровой экономики на экономику услуг и банки... Прогноз: после карантина и мирового психоза будет некая встряска и пересмотр правил, по которым мы живём... Экономика станет "новой религией".Наступает подходящий момент для переоценки «священных коров» допандемической эпохи...Избыток женской энергии стремится к бесконечности... Но и бесконечность для женщин не предел!... В мировых финансах начинается эпоха матриархата. Джанет Йеллен в свои 74 года стала первой женщиной, которая возглавила Министерство финансов США.В 2014-2018 годах она была первой женщиной, которая возглавила Федеральную резервную систему США. Как говорят американцы: без денег нельзя быть леди. Деньги раздевают одних женщин и одевают других...Обаяние и талант, красота и напористость могут стать "стартовым капиталом" в 2021 году. Как говорил греческий миллиардер Онассис : Если бы не было женщин, все деньги мира ничего бы не значили...Анекдот в тему: — Ума не приложу, что подарить мужу в год Быка? — А подарите рога!.. Современная женщина, как музыкальное произведение: она может быть симфонией, песней или уличной частушкой. В идеале она – библейская песнь песней. Как легендарная Сара, которая родила царя Израиля на 90-м году жизни! И в девяносто расцвела, как в двадцать пять! У каждой женщины в душе такая Сара – то умирает, то рождается опять...Будущее, как обычно, рождают женщины, а оплодотворяют мужчины. В двигателе прогресса все больше женских сил...Увы, в мире нет «чистых» женщин. Человек – это уникальная пропорция китайских инь-янь. Двух облачных огней. Женского и мужского начала. Если мужчина – это облако в штанах, то женщина – штаны для этого облака...Все женщины одинаковы – каждая будет неповторима!2021 год – год фестивалей. Во Франции ожидается фестиваль фиалок, а в Японии – снежный фестиваль, на котором многие команды мира создадут более сотни самых невероятных снежных скульптур.На Кубе пройдет фестиваль кубинских сигар, в Аргентине – фестиваль яблок, в Италии – апельсиновая баталия, в Индии – фестиваль слонов и международный фестиваль йоги, В Японии – праздник обнаженных, в Мексике – ночь ведьм, в США – фестиваль страусов, в Израиле – фестиваль танцев живота, в Китае – фестиваль воздушных змеев. В России запомнятся фестивали "Петербургская весна", "Восхождение духа" и "Русская сказка". Во многих городах пройдет Ночь музеев! Выбор!В Турции пройдут верблюжьи бои, а в Индии – верблюжий фестиваль, верблюжьи гонки. В США, в марте, любители выпить-закусить соберутся на гастрономический фестиваль, который соберет фермеров и любителей гастрономии со всего мира.В Африке ожидается фестиваль масок. Для африканцев маска – не просто украшение, это религиозный предмет, отгоняющий злых или привлекающий добрых духов. В условиях карантина такие «фестивали масок» можно будет наблюдать во всех городах и селах Украины.Ныне жизнь - как маскарад, но такой я тоже рад!.. Карантин будет напоминать, что люди в большинстве своем — театральные маски...Разгадана роль короны у голубей, гребня на голове петуха, рогов у копытных, чалмы на головах людей... Это приемники-передатчики волн, вибраций, космической праны... Рога – это антенны, которые связывают физику тела с лирикой Космоса.Соками матери человеческий плод в утробе начинается питаться только в три месяца, а до этого «пьет» АУМ – астральное умное молоко, питается флюидами Космоса!... Ученые утверждают, что основную энергию мы получаем из Космоса. Для восстановления жизненной энергии "физическим способом" на уровне клеток мы должны были бы съедать 40 (сорок) кг. пищи в день. А в "обычной жизни" едим-пьем всего 1-2 кг. разной закуски. Остальную еду АУМ (астральное "умное" молоко) мы поглощаем "напрямую" из Вселенной. Для этого у нас есть в астральной и ментальной оболочках физического тела свои "ума желудки", мы их расширяем всю жизнь. Астральный «желудок» растет всю жизнь в виде все новых фракталов... Структура ауры человека, его тела наслаждений – это энергия сверхтонких вибраций. Расширяя границы Сознания, мы обретаем все больше Энергии. Подчиняя новую Энергию, все сильнее и сильнее, мы раскрываем свое Сознание... Смысл жизни в расширении «внутреннего огня» и передаче его другим поколениям. Есть расширяющиеся люди, поколения и страны, а есть сжимающиеся... Время сжиматься (для реинкарнации) и время расширяться ( в любовном экстазе)... Для этого мы общаемся с другими. Для этого: религии, политика, философия, поэзия, книги, путешествия, игры, развлечения, Интернет...Поэтому: чем старше мы - тем моложе! Чем старше гусеница (тело), тем моложе бабочка в коконе (душа)! Чем старше физика (тело, дурь, материя) - тем моложе лирика (душа, аура, астральное тело)!Как лучше брать быка за рога в 2021 году? По решению ООН следующий год объявлен Международным годом творческой экономики для устойчивого развития, годом овощей и фруктов, годом мира и доверия. В 2021 году планируется провести часть перенесенных крупных мероприятий, включая конкурс песни «Евровидение», чемпионат Европы по футболу 2020, летние Олимпийские игры 2020 года и Экспо-2020.Известно, что в корове молоко не прокиснет. «Работа – лучший способ наслаждаться жизнью», – говорил философ Кант.Праздник нужно всегда носить с собой! Чтобы жить и радоваться в Год Быка, понадобятся каждому читателю всего две вещи: во-первых, жить, а во-вторых, радоваться.