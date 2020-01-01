Сьогодні - День пам’яті Героїв Крут

Крути – одна з трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917-1921 років.
Півтисячі відчайдухів та 16 кулеметів. Вони вистояли проти 4800 більшовицьких солдат.
29 січня 1918 поблизу станції Крути відбувся нерівний бій за українську незалежність.
Перша українська юнацька школа імені Б. Хмельницького, перша сотня добровольчого Студентського куреня січових стрільців. Без військової підготовки, погано озброєні.
Вони зупинили більшовиків, які не мали змоги наступати 4 дні після бою. За цей час вдалося домогтися укладання Брест-Литовського миру. Бій під Крутами став відправною точкою міжнародного визнання самостійності УНР.