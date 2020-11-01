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Кто, как и где пытается сорвать выборы? (Северный, Лапинка)


Как я и говорил во вчерашнем эфире что провокации готовятся командой Олейника на Северном  



и на Лапинке,



где он набрал меньше всего голосов.

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