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Давайте посмотрим кто договаривается с Олейником о чем и почему (видео)

Давайте посмотрим кто договаривается с  Олейником о чем и почему

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Вчера, 19:22
Это очень серьёзное обвинение. Если это правда то это дикость, наплевательское отношение к избирателям, которые хотят убрать от власти команду Фисака и, конечно, за такого кандидата голосовать нельзя. Но это просто слова. Нужны доказательства: видео, аудио, свидетели таких договорняков чтобы люди точно знали что это не предвыборный чёрный пиар, а правда. Вот тогда можно принимать решение.
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