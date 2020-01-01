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Просто мысли вслух: Почему слетел SuperStar или В чем разница жадный или мелочный человек?

Жадный, на мой взгляд это так уж плохо. Это человек которому нужно все, сразу и побольше, он идет к своей цели и прекрасно знает что нужно для этого нужно сделать, сколько и чего ему это будет стоить и т.д. Не жалеет не сил не средств - это жадный, и чаще добивается цели. Большой цели.

Мелочный же хапнет до чего дотянется, и ждет что ему еще кто то что то принесет,  кто то за него что то сделает, оплатит и т.д. только лишь потому что он уже смог хапнуть до чего дотянулся. А потом, вот такой мелочный человек, удивляется: - "И почему так происходит?". Но винит почему то не себя ...

Это просто мысли вслух, и касаемо не только Сергея Владимировича

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