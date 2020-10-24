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Александр Саюк: Никополь победит! Мы вместе! (видео обращение)

Уважаемые никопольчане! Я, Александр Саюк, кандидат на пост Никопольского городского головы, сегодня хочу поблагодарить всех, кто принимал участие выборах, пришел на избирательные участки, отдал свой голос и выполнил гражданский долг.

Выборы были нелегкие: новое законодательство, много бюллетеней, сложный подсчет… Люди несколько суток трудились на избирательных участках и старались максимально качественно выполнить свою работу, чтобы выборы были честными и признаны состоявшимися. Сегодня идет пятый день подсчета голосов и ТВК делает все возможное, чтобы как можно скорее закончить процедуру. Но некоторые люди, проигравшие на выборах, стараются как – то добавить себе голоса, повлиять на результат. Скажу ответственно - я, моя команда и другие политические силы, которые отстаивают интересы горожан и выступают за честные выборы - мы им этого сделать не дадим.

Я –никопольчанин! Я живу в городе Никополе, так же, как и вы. У меня здесь дети, семья, дом. Мы сделаем все для того, чтобы в городе была справедливость, было все по – честному, и относительно выборов и в целом. Сегодня мы уже знаем результаты, ведь каждый штаб вел параллельный подсчет голосов. Могу уверенно сказать – мы победили! Когда ТВК объявит официальные результаты, первый этап будет завершен. Но впереди нас ждет второй этап выборов.

Я призываю всех никопольчан ответственно подойти ко второму туру, прийти на избирательные участки и проголосовать. Никополь победит! Мы вместе!

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