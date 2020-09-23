Увага! КП «Нікопольводоканал» проводитиме ремонтні роботи і дезінфекцію

Увага!У період з 23-00 години 02 жовтня 2020 року до 22-00 години 04 жовтня 2020 року КП «Нікопольводоканал» проводитиме ремонтні роботи та дезінфекцію на водопровідних мережах і спорудах міста Нікополя, а також у селищах: Кам’янське, Приміське, Південне, Чкалове та Олексіївка.02 жовтня 2020 року з 23-00 години для проведення ремонтних робіт водопостачання міста Нікополя та селищ: Кам’янське, Приміське, Південне, Чкалове та Олексіївка буде призупинено.З 06-00 години до 22-00 години 04 жовтня 2020 року вода подаватиметься з підвищеною дозою хлору під тиском. Звертаємо особливу увагу споживачів, що на даний період користування водою для питних потреб суворо заборонено.Просимо завчасно виконати запас питної води для користування на період часу з 23-00 години 02 жовтня до 22-00 години 04 жовтня 2020 року.Для забезпечення ефективності дезінфекції водопровідних мереж та попередження засмічення фільтрів приладів обліку водоспоживання не рекомендується відкривати крани подачі води з 06-00 години до 13-00 години 04 жовтня 2020 року. З 13-00 години 04 жовтня необхідно відкрити крани, вентилі та інші запірні пристрої для скиду через внутрішні мережі залишкової хлорної води.Звертаємо Вашу увагу на те, що:До 22-00 години 04.10.2020р. подаватиметься вода з підвищеною дозою хлору, використовувати воду для питних потреб суворо заборонено!З 22-00 години 04.10.2020р. питне водопостачання буде відновлено.Просимо вибачення за тимчасово заподіянні незручності.