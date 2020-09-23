Увага! КП «Нікопольводоканал» проводитиме ремонтні роботи і дезінфекцію

Увага!
У період з 23-00 години 02 жовтня 2020 року до 22-00 години 04 жовтня 2020 року КП «Нікопольводоканал» проводитиме ремонтні роботи та дезінфекцію на водопровідних мережах і спорудах міста Нікополя, а також у селищах: Кам’янське, Приміське, Південне, Чкалове та Олексіївка.
02 жовтня 2020 року з 23-00 години для проведення ремонтних робіт водопостачання міста Нікополя та селищ: Кам’янське, Приміське, Південне, Чкалове та Олексіївка буде призупинено.
З 06-00 години до 22-00 години 04 жовтня 2020 року вода подаватиметься з підвищеною дозою хлору під тиском. Звертаємо особливу увагу споживачів, що на даний період користування водою для питних потреб суворо заборонено.
Просимо завчасно виконати запас питної води для користування на період часу з 23-00 години 02 жовтня до 22-00 години 04 жовтня 2020 року.
Для забезпечення ефективності дезінфекції водопровідних мереж та попередження засмічення фільтрів приладів обліку водоспоживання не рекомендується відкривати крани подачі води з 06-00 години до 13-00 години 04 жовтня 2020 року. З 13-00 години 04 жовтня необхідно відкрити крани, вентилі та інші запірні пристрої для скиду через внутрішні мережі залишкової хлорної води.
Звертаємо Вашу увагу на те, що:
До 22-00 години 04.10.2020р. подаватиметься вода з підвищеною дозою хлору, використовувати воду для питних потреб суворо заборонено!
З 22-00 години 04.10.2020р. питне водопостачання буде відновлено.
Просимо вибачення за тимчасово заподіянні незручності.