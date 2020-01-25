Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 25 января (19:00) Обо всем что происходило за уходящую неделю и не только В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк https://youtu.be/Hjpq-jlPDHQ (Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы, высказываем свое мнение)) Видео эфира будет залито в группу на ФБ https://www.facebook.com/groups/citynikopol/ и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь http://city-nikopol.com.ua/