Увага! Повідомлення КП «Нікопольводоканал»

Комунальне підприємство «Нікопольводоканал» повідомляє, що на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке проводилося у формі відкритого слухання 10 січня 2020 року схвалено проект постанови «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141», відповідно до якого тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік складатимуть:
|грн, з ПДВ
|за 1м.куб.
|для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері ЦВВ (встановлюються вперше) *
|для споживачів, які не є суб»єктами господарювання у сфері ЦВВ
|планові
|діючі з 01.10.19р.
|планові
|різниця
|% росту
|централізоване водопостачання
|4,44
|8,544
|10,896
|2,352
|27,53%
|централізоване водовідведення
|5,328
|13,440
|14,004
|0,564
|4,20%
|Разом
|9,768
|21,984
|24,90
|2,916
|13,26%
Вищезазначеним проектом постанови НКРЕКП передбачається коригування тарифів для 43-х підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України.
На зміну тарифів для КП «Нікопольводоканал» вплинули в першу чергу такі чинники:
1) збільшилися обсяги реалізації, відносно діючої структури: на 1,04 % з централізованого водопостачання та на 1,29 % з централізованого водовідведення;
2) збільшилися витрати на оплату праці на 32,8 %;
3) збільшилися витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів: на 3,37 % з централізованого водопостачання та на 29,29 % з централізованого водовідведення;
4) зросли витрати на придбання води на 40,0 % у зв’язку зі зміною планової вартості покупної води (централізованого водопостачання), що купується у ПрАТ «Енергоресурси»;
5) змінилися витрати на ремонти: збільшилися на 21,55 % з централізованого водопостачання, зменшилися на 44,63 % з централізованого водовідведення;
6) збільшилася амортизація: на 159,05 % з водопостачання і на 459,07 % з водовідведення – з 486 тис.грн. до 1 625 тис.грн. (кошти для виконання заходів інвестиційної програми);
7) змінилися і решта витрат, в тому числі витрати на реагенти, пально-мастильні матеріали та інше, в зв’язку зі зміною вартості, обсягів і застосуванням індексу цін виробників промислової продукції за базовий період до деяких цін;
8) відповідно до пункту 2.11 Порядку №302 в структурі тарифів ураховано авансовий платіж на електричну енергію: з централізованого водопостачання – 643,43 тис. грн; з централізованого водовідведення – 562,12 тис. грн;
9) відповідно до пунктів 1.10 та 2.9 Порядку №302 в структурі планованих тарифів з централізованого водопостачання передбачено компенсацію витрат різниці між фактичними витратами на електричну енергію, заробітну плату, податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі за звітний період (12 місяців 2018 року) та запланованими відповідними витратами в сумі – 1 877,72 тис. грн;
10) враховано коригування витрат з урахуванням пункту 3 постанови НКРЕКП від 19 липня 2018 року № 728 (вилучення), перераховане відповідно до фактичного строку дії: з централізованого водопостачання – 23,92 тис. грн; з централізованого водовідведення – 15,91 тис. грн.
Треба зауважити, що при розрахунку даних тарифів НКРЕКП були враховані ціни на електроенергію постачальника універсальних послуг, що є значно нижчими від цін, за якими розраховується КП «Нікопольводоканал» відповідно до діючих договорів, та відшкодовують витрати на електричну енергію на 85-88%. Тому підприємством подані до НКРЕКП зауваження та пропозиції щодо актуалізації ціни на електричну енергію. У разі їх врахування НКРЕКП тарифи становитимуть:
|грн, з ПДВ
|за 1м.куб.
|для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері ЦВВ (встановлюються вперше) *
|для споживачів, які не є суб»єктами господарювання у сфері ЦВВ
|планові (у разі врахування зауважень підприємства)
|діючі з 01.10.19р.
|планові (у разі врахування зауважень підприємства)
|різниця
|% росту
|централізоване водопостачання
|4,704
|8,544
|11,268
|2,724
|31,88%
|централізоване водовідведення
|5,652
|13,440
|14,508
|1,068
|7,95%
|Разом
|10,356
|21,984
|25,776
|3,792
|17,25%
Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються до 23 січня 2020 року у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вул. Смоленська,19, м. Київ, 03057; e-mail: deptaryfvoda@nerc.gov.ua, контактна особа: Рачук Алла Миколаївна, тел. (044) 207-19-69, а також на поштову адресу: КП «Нікопольводоканал» вул. Перспективна, 180, м. Нікополь, Дніпропетровська обл. 53219, або на електронну адресу (e-mail): vodokanal.peo@gmail.com.
Відкрите обговорення вищезазначеного проекту постанови НКРЕКП відбудеться 24 січня 2020 року о 10:00 за адресою: м. Нікополь, вул. Перспективна, 180 (приміщення КП «Нікопольводоканал», актова зала).
Заявки для участі у відкритому обговоренні проекту постанови НКРЕКП приймаються до 23 січня 2020 року в письмовому та/або електронному вигляді за адресою: Управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Дніпропетровській області, вул. Володимира Мономаха, 17А, м. Дніпропетровськ, 49000, e-mail: energo.dp@newline.net.ua.
Адміністрація КП „Нікопольводоканал”