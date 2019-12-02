Что хочет Марганецкий "Прокурор-Фокусник"? (видео)

25 октября на Рудоремонтном заводе в городе Марганец произошла трагедия, погиб человек, в данном видео мы не оправдываем и не обвиняем руководство предприятия в случившемся, хотя бы потому что нет еще заключения технической экспертизы. Но вот действия прокурора города, мягко говоря настораживают:Данный материал будет направлен руководству Марганецкого прокурора, и выше. Надеемся на объективное расследование всех нарушений и принятия мер.И еще хотелось бы что б даже молодые прокуроры понимали что они не частная компания собирающая дань, а единая государственная централизованная система государственных органов, осуществляющих от имени Украины надзор за соблюдением Конституции Украины и исполнением законов, действующих на её территории.