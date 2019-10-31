Очільника облради обрано!

Шляхом таємного голосування більшість депутатів обрали нового голову Дніпропетровської обласної ради. Ним став Святослав Олійник, який до цього 4 роки пропрацював в обраді першим заступником керівника. Голосування відбулося під час XIX сесії Дніпропетровської обласної ради. На початку пленарного засідання попередній голова облради склав свої повноваження.Залишаючи пост, він зазначив: «Залишаюся в місцевій політиці! В будь-якому статусі продовжу працювати в рамках визначених раніше пріоритетів: підтримка воїнів АТО, волонтерів та добровольців, розвиток децентралізації, покращення екології та популяризація здорового способу життя і культурних цінностей, підтримка вільного підприємництва та розвиток економіки. Дякую всьому депутатському корпусу, керівникам міст, районів та ОТГ за спільну роботу, спрямовану на вирішення багатьох проблем нашої області».Своєю більшістю депутатський корпус прийняв відставку Гліба Пригунова. Після цього у якості кандидатури на нового голову присутні фракції запропонували Святослава Олійника. «За» нього проголосував 91 депутат з 93 присутніх.«Я хочу подякувати всім за консолідовану позицію. Впевнений, разом ми продовжимо розвивати нашу громаду, Дніпропетровську область», — зазначив новообраний голова облради.Наступним питанням сесії було обрання заступників голови обласної ради. Ними стали Анатолій Адамський та Мгер Куюмчян. Серед іншого були внесені зміни у склад постійних комісій Дніпропетровської обласної ради.Про майбутні плани та стратегію роботи нового керівництва Дніпропетровської обласної ради журналістам розповів Святослав Олійник: «Головним завданням для нас сьогодні є налагодження сумісної та плідної співпраці з обласною державною адміністрацією. Наразі ми маємо так організувати нашу роботу, аби максимально ефективно використовувати кошти бюджету, закінчити призупинені будівництва, реалізувати важливі для області проекти!».