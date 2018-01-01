город Покров: Депутат Новицкий «попиарился» на памятнике для участников АТО и – пригрозил подать в суд на ветерана!





Последняя сессия городского совета, которая состоялась 25 октября, запомнилась весьма красноречивым событием. По окончанию рассмотрения основного блока вопросов к присутствующим обратился член городской организации ветеранов АТО Виталий Куницкий.



Он прокомментировал обращение в адрес мэра и секретаря городского совета со стороны депутата городского совета Станислава Новицкого. Как оказалось, 18-го октября господин Новицкий направил документ, в котором озаботился тем, что «в нашем городе до сих пор отсутствует памятник в честь участников АТО». Мол, к депутату обратились некие представители ветеранского движения, которые якобы обеспокоены данным вопросом. Вот именно поэтому господин депутат решил поинтересоваться планируется ли в ближайшее время установка памятника в честь воинов-АТО. По его глубокому убеждению вообще нужно срочно обсудить возможность установки такого памятника на депутатских комиссиях и с общественностью города, а также запланировать средства на установку монумента в бюджете-2020.



На первый взгляд можно подумать, что вот он настоящий депутат-патриот, который горой стоит за Вооруженные силы Украины, бесконечно благодарен сотням покровских ветеранов и прямо таки спать не может от того, что им до сих пор памятник не поставили. Эталон и образец для подражания. Вот только реакция со стороны представителей движения самих воинов на такую активность депутата оказалась несколько не такой, как он хотел.



Виталий Куницкий прямо высказался по поводу этого депутатского запроса. «Вы ссылаетесь на то, что общаетесь с членами нашей организации. Никто из членов нашей организации с вами не общался. Решать каким будет памятник должны члены организации. Вы какое отношение к этому имеете? Вы были в АТО?», – возмутился ветеран. И добавил, что считает недопустимым использовать имена погибших покровчан в своих политических целях.



В свою очередь мэр рассказал, что вопрос создания памятника подымался еще с 2016-го года. Именно тогда по общей со спилкой ветеранов АТО инициативе было подготовлено соответствующее распоряжение. Но когда прошел конкурс, так и не сумели выбрать устраивавший всех проект. Поэтому было принято решение, что ветераны сами решат, как будет выглядеть будущий монумент. Он добавил, что на сегодняшний день представители городской организации ветеранов АТО отрабатывают этот вопрос, уже есть свои наработки. При этом мэр высказал свое личное мнение, что будущий памятник необходимо установить за счет внебюджетных средств, в том числе пожертвований самих депутатов горсовета: «Что касается памятника, то я считаю, что это должны решать наши воины. Поверьте, мы почтим память наших ребят, но сделаем это не за бюджетные средства». Что ж, посмотрим, как это будет. Сейчас о другом.



Возникает резонный вопрос – неужели господин Новицкий не мог узнать эту информацию без написания депутатских запросов? И здесь депутат просто поразил своим ответом.



«Я как депутат веду прием. Но я не проверяю факты, которые мне пишут. Если человек, который обратился ко мне с письменным обращением, то я должен как депутат делать определенное действие», – заявил он на сессии.



Я НЕ ПРОВЕРЯЮ ФАКТЫ, КОТОРЫЕ МНЕ ПИШУТ! Господин депутат, а если завтра вам напишет человек, который заявит, что видел над Покровом летающую тарелку или будет говорить о будущем извержении вулкана в 36-м микрорайоне? Вы тоже тогда не будете проверять факты, а сразу броситесь писать депутатское обращение в адрес мэра?



Например, что мешало Станиславу Новицкому прежде, чем писать депутатский запрос на имя мэра или секретаря горсовета, пообщаться на эту тему со своим коллегой по депутатскому корпусу руководителем городской организации ветеранов АТО Виталием Солянко?



Формально ничего. Но это ведь не так громко и не привлечет внимания к нашему депутату. А так можно и обращение написать, и в семейном СМИ себя похвалить, мол «какой я молодец, о ветеранах АТО забочусь».



Правда, у самих покровчан, прошедших через боевые действия на Донбассе, к одиозному депутату отношение далеко не самое теплое. Во многом это связано с репутацией Станислава Новицкого, который, ну очень громко говорит о «патриотизме, уважению к защитникам Украины и т». При этом в свое время его буквально приводила в ужас даже гипотетическая перспектива прохождении срочной службы в рядах ВСУ.



Рассказы о том, как в панике депутат Новицкий бегал от представителей военкомата и всеми силами уклонялся от повесток, напоминают грустный анекдот. Более подробно с ними можно ознакомиться по этой ссылке



https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcity-nikopol.com.ua%2F6948-rodina-zovet-i-k-stroevoy-goden-deputatu-mazhoru-stanislavu-novickomu-vruchayut-povestku-foto-video.html%3Ffbclid%3DIwAR3hsHLGyJEHQrcTJTI8HZLllV9tUl__jfvxdAwi7evOYsw7789ZtCV6AI0&h=AT1mKP1_ydQBgxb2AUNZ_CW3CxvhM7noDicWEhU7clFKwNVUdqdF-A806LF0sfZwr0m9SJYYAmUauIUoxA3wFfb3MVy6dGZUBrPJ8Fq9KCFwzzlcZGCAWVNzzxz-17akk8By



А также этой



http://city-nikopol.com.ua/7703-sovpadenie-ili-simulyaciya-deputatu-stanislavu-novickomu-stalo-ploho-vo-vremya-ocherednogo-vrucheniya-povestki-v-voenkomat.html



Поэтому не удивительно, что когда человек, который буквально «бегал» от армии начинает говорить о «памятнике для участников АТО, уважении к защитникам страны и тд» - реакция у тех, кто действительно служил весьма прогнозируемая.



Хотя «забота о ветеранах» у скандального депутата весьма специфическая. Как следует из публикации, которая в тот же день появилась на страницах подконтрольного ему издания «Нове Місто», воинов-АТО господин Новицкий привык делить на «плохих» и «хороших». «Хорошие» (имен которых он не называет) якобы приходят ему на приемы. Ну а «плохие» это все, кто позволяет себе усомниться в искренности намерений депутата или чем-то ему не угодил. Это и глава городского союза ветеранов боевых действий на Донбассе Виталий Солянко, и другой член этой организации Виталий Жеравов. А теперь вот и еще и Куницкий. Парадокс в том, что в своей публикации Станислав Новицкий заявил, цитируем: «Поэтому, вместе с экспертами в области права, рассматриваю подачу судебного иска в отношении Куницкого о защите чести, достоинства и деловой репутации».



Ну это вообще что-то невероятное. «Тот факт, что я не был в зоне АТО, на который сделал особый акцент Куницкий, ни в коей мере не умаляет моего уважения к людям, которые действительно воевали и защищали Украину», – гордо заявляет депутат. Наверное, в знак «уважения» он и собирается подавать на одного из них в суд. Впрочем, судиться с ветеранами у депутата уже вошла в привычку. В свое время он как минимум трижды (!) подавал в суд на участника боевых действий, военного комиссара Сергея Демьянчука. Попутно обвиняя того в коррупции и чуть ли не в отправке покровчан на сторону сепаратистов.



Поэтому мнение самих ветеранов на такую публикацию и «заботу» со стороны депутата соответствующее. Свою позицию они озвучивают в комментариях в социальных сетях.



Людина, яка ховалася від військкомату під час мобілізації буде нам розказувать про "горнила війни" і вказувать що для АТОвців на часі, а що нє, розповідать про високі моральні цінності??? Смішно.



Виталий Козак: «Цікава людина дeпутат Новіцкий, з одного боку кричіть що хочe пам'ятник вeтeранам АТО а з другого боку хочe подавати іск в суд на ВEТEРАНА АТО за тe що побратим висказав свою і нe тільки свою позицію, оцe і єсть справжня ваша сущність. Коли хлопці захищали дeржаву нe ви ховалися від призову? та і щось такого волонтeра як Новіцкий який підтримував хлопців на пeрeдовій ніхто нe чув. Стосовно дeпутатських звeрнeнь які цeй пан писав то вони ніяким чином нe стосувалися нe вeтeранів ні іхніх сімeй, та і допомоги хлопцям чи родинам загиблих （особисто я нe чув）щоб цeй дeпутат допомагав, та і про партійну діяльність всe зрозуміло. Із однієі парті в другу, то опоблок то батьківщіна. Хочeться кричать ВІД….СЯ ВІД НАС, найдіть собі другу тeму для того щоб привeрнуть до сeбe увагу, ми якось самі розбeрeмся, з 14 по 19 рік якось обходилися бeз вас».



Заключение

Депутат Новицкий в своей статье гордо заявляет: «Запросы и обращения я пишу с самого начала своей депутатской деятельности, уже почти четыре года, и написал их немало». Так и хочется задать вопрос – господин депутат, а кроме запросов и обращений хоть что-то реальное вы для города и его жителей сделали? Я понимаю, что это простейший способ привлечь к себе внимание, но должно же быть какое-то понимание предела того, на чем можно «пиариться», а на чем нет. В чем реально был смысл Вашего последнего запроса?



Как можно увидеть, Вы легко могли узнать информацию по вопросу памятника для воинов АТО Покрова и без депутатского запроса. В своем обращении вы сами пишите о том, что социальной защите ветеранов АТО и поддержки семей погибших в Покрове уделяется значительное внимание, то почему именно вопрос памятника Вы считаете самой страшной «недоработкой»? Вы пишите, что «готовы предоставить для обсуждения свою газету, чтобы жители города определили место расположение будущего памятника и его проект. Но неужели Вы думаете, что кто-то из горожан будет против этого памятника? Ведь по большому счету этот вопрос действительно логичнее решать самим ветеранам АТО и членам семей погибших военнослужащих, на что Вам справедливо указали на сессии.



Может действительно, как написал один из ветеранов АТО, вам стоит найти себе другую тему для того, чтобы привлечь к себе внимание. Потому что есть вещи, которые даже в наше смутное время должны оставаться вне политики. Что Вы реально сделали полезного для Покрова - пусть решают сами горожане. Но мое личное мнение - в спекуляции на памяти воевавших ребят Вы точно «пробили дно».



Николай Петренко Покров News Во все времена существовало два типа людей. Первые зарабатывают уважение и авторитет за счет реальных дел. Вторые предпочитают не слишком заморачиваться практическими поступками, зато разворачивают бурную деятельность в плане «пиара» себя любимого. Это всегда проще – делаешь громкие заявления, бросаешь какие-то лозунги – и вот ты в центре внимания, имидж «борца» за все прекрасное тебе обеспечен.Последняя сессия городского совета, которая состоялась 25 октября, запомнилась весьма красноречивым событием. По окончанию рассмотрения основного блока вопросов к присутствующим обратился член городской организации ветеранов АТО Виталий Куницкий.Он прокомментировал обращение в адрес мэра и секретаря городского совета со стороны депутата городского совета Станислава Новицкого. Как оказалось, 18-го октября господин Новицкий направил документ, в котором озаботился тем, что «». Мол, к депутату обратились некие представители ветеранского движения, которые якобы обеспокоены данным вопросом. Вот именно поэтому господин депутат решил поинтересоваться планируется ли в ближайшее время установка памятника в честь воинов-АТО. По его глубокому убеждению вообще нужно срочно обсудить возможность установки такого памятника на депутатских комиссиях и с общественностью города, а также запланировать средства на установку монумента в бюджете-2020.На первый взгляд можно подумать, что вот он настоящий депутат-патриот, который горой стоит за Вооруженные силы Украины, бесконечно благодарен сотням покровских ветеранов и прямо таки спать не может от того, что им до сих пор памятник не поставили. Эталон и образец для подражания. Вот только реакция со стороны представителей движения самих воинов на такую активность депутата оказалась несколько не такой, как он хотел.Виталий Куницкий прямо высказался по поводу этого депутатского запроса. «», – возмутился ветеран. И добавил, что считает недопустимым использовать имена погибших покровчан в своих политических целях.В свою очередь мэр рассказал, что вопрос создания памятника подымался еще с 2016-го года. Именно тогда по общей со спилкой ветеранов АТО инициативе было подготовлено соответствующее распоряжение. Но когда прошел конкурс, так и не сумели выбрать устраивавший всех проект. Поэтому было принято решение, что ветераны сами решат, как будет выглядеть будущий монумент. Он добавил, что на сегодняшний день представители городской организации ветеранов АТО отрабатывают этот вопрос, уже есть свои наработки. При этом мэр высказал свое личное мнение, что будущий памятник необходимо установить за счет внебюджетных средств, в том числе пожертвований самих депутатов горсовета: «». Что ж, посмотрим, как это будет. Сейчас о другом.Возникает резонный вопрос – неужели господин Новицкий не мог узнать эту информацию без написания депутатских запросов? И здесь депутат просто поразил своим ответом.», – заявил он на сессии.Я НЕ ПРОВЕРЯЮ ФАКТЫ, КОТОРЫЕ МНЕ ПИШУТ! Господин депутат, а если завтра вам напишет человек, который заявит, что видел над Покровом летающую тарелку или будет говорить о будущем извержении вулкана в 36-м микрорайоне? Вы тоже тогда не будете проверять факты, а сразу броситесь писать депутатское обращение в адрес мэра?Например, что мешало Станиславу Новицкому прежде, чем писать депутатский запрос на имя мэра или секретаря горсовета, пообщаться на эту тему со своим коллегой по депутатскому корпусу руководителем городской организации ветеранов АТО Виталием Солянко?Формально ничего. Но это ведь не так громко и не привлечет внимания к нашему депутату. А так можно и обращение написать, и в семейном СМИ себя похвалить, мол «какой я молодец, о ветеранах АТО забочусь».Правда, у самих покровчан, прошедших через боевые действия на Донбассе, к одиозному депутату отношение далеко не самое теплое. Во многом это связано с репутацией Станислава Новицкого, который, ну очень громко говорит о «патриотизме, уважению к защитникам Украины и т». При этом в свое время его буквально приводила в ужас даже гипотетическая перспектива прохождении срочной службы в рядах ВСУ.Рассказы о том, как в панике депутат Новицкий бегал от представителей военкомата и всеми силами уклонялся от повесток, напоминают грустный анекдот. Более подробно с ними можно ознакомиться по этой ссылкеА также этойПоэтому не удивительно, что когда человек, который буквально «бегал» от армии начинает говорить о «памятнике для участников АТО, уважении к защитникам страны и тд» - реакция у тех, кто действительно служил весьма прогнозируемая.Хотя «забота о ветеранах» у скандального депутата весьма специфическая. Как следует из публикации, которая в тот же день появилась на страницах подконтрольного ему издания «Нове Місто», воинов-АТО господин Новицкий привык делить на «плохих» и «хороших». «Хорошие» (имен которых он не называет) якобы приходят ему на приемы. Ну а «плохие» это все, кто позволяет себе усомниться в искренности намерений депутата или чем-то ему не угодил. Это и глава городского союза ветеранов боевых действий на Донбассе Виталий Солянко, и другой член этой организации Виталий Жеравов. А теперь вот и еще и Куницкий. Парадокс в том, что в своей публикации Станислав Новицкий заявил, цитируем: «».Ну это вообще что-то невероятное. «», – гордо заявляет депутат. Наверное, в знак «уважения» он и собирается подавать на одного из них в суд. Впрочем, судиться с ветеранами у депутата уже вошла в привычку. В свое время он как минимум трижды (!) подавал в суд на участника боевых действий, военного комиссара Сергея Демьянчука. Попутно обвиняя того в коррупции и чуть ли не в отправке покровчан на сторону сепаратистов.Поэтому мнение самих ветеранов на такую публикацию и «заботу» со стороны депутата соответствующее. Свою позицию они озвучивают в комментариях в социальных сетях. Дмитрий Жеравов Людина, яка ховалася від військкомату під час мобілізації буде нам розказувать про "горнила війни" і вказувать що для АТОвців на часі, а що нє, розповідать про високі моральні цінності??? Смішно.: «».Депутат Новицкий в своей статье гордо заявляет: «Запросы и обращения я пишу с самого начала своей депутатской деятельности, уже почти четыре года, и написал их немало». Так и хочется задать вопрос – господин депутат, а кроме запросов и обращений хоть что-то реальное вы для города и его жителей сделали? Я понимаю, что это простейший способ привлечь к себе внимание, но должно же быть какое-то понимание предела того, на чем можно «пиариться», а на чем нет. В чем реально был смысл Вашего последнего запроса?Как можно увидеть, Вы легко могли узнать информацию по вопросу памятника для воинов АТО Покрова и без депутатского запроса. В своем обращении вы сами пишите о том, что социальной защите ветеранов АТО и поддержки семей погибших в Покрове уделяется значительное внимание, то почему именно вопрос памятника Вы считаете самой страшной «недоработкой»? Вы пишите, что «готовы предоставить для обсуждения свою газету, чтобы жители города определили место расположение будущего памятника и его проект. Но неужели Вы думаете, что кто-то из горожан будет против этого памятника? Ведь по большому счету этот вопрос действительно логичнее решать самим ветеранам АТО и членам семей погибших военнослужащих, на что Вам справедливо указали на сессии.Может действительно, как написал один из ветеранов АТО, вам стоит найти себе другую тему для того, чтобы привлечь к себе внимание. Потому что есть вещи, которые даже в наше смутное время должны оставаться вне политики. Что Вы реально сделали полезного для Покрова - пусть решают сами горожане. Но мое личное мнение - в спекуляции на памяти воевавших ребят Вы точно «пробили дно».

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