О причинах возникшей проблемы электросетей, формировании тарифа и не только (2 видео: акция протеста, интервью - без монтажа)



О причинах возникшей проблемы электросетей, формировании тарифа и не только (2 видео: акция протеста, интервью - без монтажа)







О причинах возникшей проблемы электросетей, формировании тарифа и не только (2 видео: акция протеста, интервью - без монтажа)

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