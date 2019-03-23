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Як було проведено всеукраїнську акцію "Чісті водойми" (фото)

В ході зазначеного заходу на ділянці узбережжя від старої частини міста до оглядового майданчика автомобілів сервісного центру м. Нікополь було зібрано та вивезено тракторний причіп сміття.

Велика подяка всім, хто прийняв участь у прибиранні узбережжя: члени "Нікопольського рибальського клубу", працівники Управління зрошувальних систем, особливо приємно - молодь та мешканці прилеглих територій, рибоохоронний патруль.

Крім цього  працівники рибгоспів Нікопольщини від Вищетарасівки до Мар'янського прибрали території, прилеглі до господарств.

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