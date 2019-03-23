Як було проведено всеукраїнську акцію "Чісті водойми" (фото)

В ході зазначеного заходу на ділянці узбережжя від старої частини міста до оглядового майданчика автомобілів сервісного центру м. Нікополь було зібрано та вивезено тракторний причіп сміття.Велика подяка всім, хто прийняв участь у прибиранні узбережжя: члени "Нікопольського рибальського клубу", працівники Управління зрошувальних систем, особливо приємно - молодь та мешканці прилеглих територій, рибоохоронний патруль.Крім цього працівники рибгоспів Нікопольщини від Вищетарасівки до Мар'янського прибрали території, прилеглі до господарств.