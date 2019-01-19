В Никополе на Крещение мужчина утонул в проруби

19 января, около 17:00, в Никополе на городском пляже утонул мужчина. Очевидцы обратились за помощью к спасателям.Об этом Информатор сообщает, ссылаясь на сообщение в группе Никопольского городского совета в социальной сети Facebook. Очевидцы произошедшего обратились за помощью на лодочную спасательную станцию.Люди сообщили, что на городском пляже человек погрузился в воду и не вынырнул. Через несколько минут спасатели вытащили пострадавшего без признаков жизни. Мужчину пытались вернуть к жизни в течение полутора часов, но, к сожалению, спасти его не удалось. По предварительной информации, пострадавший был пьян.Спасатели обращаются ко всем жителям города. Не пренебрегайте правилами личной безопасности, так как это может привести к непоправимым последствиям.