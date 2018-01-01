Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 19 января, в 19:00

Поговорим на темы:
- Что значит "Барыга" в политике? А если еще и турист?
- Как разворовываются бюджетные миллионы, кто на самом деле правит городом и на что готовы воришки?
- Как организовывалось Второе пришествие «Никопольской правды». Давно спланировано и предсказуемо.
Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю
Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про комментарии, высказываем свое мнение, задаем вопросы
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