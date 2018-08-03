Прямой эфир на тему: Можно ли верить в правосудие если...

Если участниками ДТП были: простая Никопольчанка с одной стороны и подполковник полиции (УВД Днепр) Гуменюк Павел Вячеславович + прокурорские с другойВ гостях студии: Никопольчанка Ольга Радивилова и адвокат Алексей ГоринПреимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)Ранее мы писали:ДТП два года спустя: Простая Никопольчанка & подполковник полиции + прокурорские (фото, видео)