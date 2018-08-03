Прямой эфир на тему: Можно ли верить в правосудие если...
Если участниками ДТП были: простая Никопольчанка с одной стороны и подполковник полиции (УВД Днепр) Гуменюк Павел Вячеславович + прокурорские с другой
В гостях студии: Никопольчанка Ольга Радивилова и адвокат Алексей Горин
Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)
Ранее мы писали:
ДТП два года спустя: Простая Никопольчанка & подполковник полиции + прокурорские (фото, видео)http://city-nikopol.com.ua/7799-dtp-dva-goda-spustya-prostaya-nikopolchanka-amp-podpolkovnik-policii-prokurorskie-foto-video.html
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