“Доктор, помогите, меня преследуют!”. Зачем депутат покровского горсовета требует от полиции возбудить по 50 уголовных дел в год!

Тут тебе и депутатский мандат местной фракции «Оппозиционного блока», и корочка журналиста издания «Нове Мисто» (редактором которого наверное чисто «случайно» является его отец), и создание соответствующей общественной организации. Когда человек сам по себе активен по жизни это, конечно, хорошо. Но когда эта активность проявляется уж слишком в бурной и абсурдной форме — это вызывает беспокойство о психическом здоровье.
В Покрове достаточно много предпринимателей, большинство из которых спокойно работают, по мере сил и возможности помогают родному городу и его людям. Есть люди, которые, к примеру, бесплатные обеды для малоимущих горожан организовывают, лавочки устанавливают, помогают нашим солдатам и их семьям, школам и садикам. Не так давно порядка 30 предпринимателей Покрова объединили усилия и финансово помогли с оплатой работы экскаватора-амфибии с помощью которой сделан важный шаг к восстановлению местного пляжа.
Но предприниматель-депутат-журналист Станислав Новицкий в таких обыденных вещах замечен слабо. А вот в чем он проявляет повышенную активность, так это в написании разного рода депутатских запросов и…. требованиям возбудить уголовные дела!
И если депутатские запросы это вроде как признак его общественной работы, то с многочисленными заявлениями в полицию все гораздо сложнее. «Приступы справедливости» у нашего героя почему-то возникают в основном тогда, когда дело касается интересов его лично, или же членов его семьи. Доходит до абсурда. Например, когда в один из подконтрольных семейству магазинов зашли члены созданной городской комиссии по легализации рабочих мест, депутат, вместо того, чтобы показать документы подтверждающих, что сотрудники магазина работают легально — вызвал полицию! Более того, впоследствии он обратился в городской отдел полиции с требованием возбудить уголовное дело, якобы по факту «вимагання хабаря», хотя никаких доказательств того, что с него этот «хабар» требовали так и не предоставил.
Последний случай очередного обострения у «пациента» произошел буквально на прошлой неделе. Как было указано в статье подконтрольного ему издания «Нове мисто» появилась статья с «кровожадным названием» «ХРОНИКИ БАНДИТСКОГО БЕСПРЕДЕЛА».
Наверное, каждый читатель после прочтения такого заголовка мысленно представит себе продолжение с рассказами про «автоматные очереди, иглы под пальцами, пытки утюгом, поджоги домов и тд». Но все гораздо страшнее. Оказывается некие «злодеи под покровом ночи…. цитата: «при помощи земляных насыпей заблокировали входы в торговые точки по Уральской, 1 и Курчатова, 26, где одним из арендаторов выступает журналист нашей газеты, депутат городского совета Станислав Новицкий».
Дальше следуют длинные тирады о «бандитской власти, методах «лихих 90-х» и том, что причина появления пары кучек чернозема заключается в том, что «он проводит расследования незаконной деятельности руководства города и коммунальных предприятий, за что и подвергается постоянным преследованиям с их стороны.
У любого человека, в том числе и автора этих строк, не по наслышке знающего о «лихих 90-х», такой «беспредельный наезд» просто бы рассмешил. Несколько куч чернозема — и уже такая паника. Но что вы думаете — депутат Новицкий тут же обратился в полицию с требованием возбудить очередные уголовные дела по целому букету особо тяжких статей Уголовного Кодекса. Это и «угроза жизни, препятствование журналистской деятельности», и многое другое.
В общем, «куча которую отложил» народный избранник, наверное оказалась в разы больше, чем оказалась перед вышеупомянутыми объектами торговли. Ничем другим объяснить его комментарии собственному изданию в стиле: «Это не простое хулиганство, препятствование моей хозяйственной, депутатской и журналистской деятельности, а и прямая угроза жизни, жизни моих родных и близких» нельзя.
Если уж брать юридические аспекты появление нескольких кучек породы в указанных местах уж никак не тянут на столь серьезные обвинения и уголовные дела по столь тяжким статьям уголовного кодекса. Серьезно, это все равно что обвинять в попытке убийства того, кто высыпал пакет с мусором возле вашего забора. Максимум все это тянет на административное правонарушение, но никак не на «угрозу жизни».
Но и это еще не все. В пылу своего красноречия и бичевания «заговоров и угроз» представители «Нового миста» скромно умалчивают об одном факте — с юридической точки зрения упомянутый в публикации торговый павильон по адресу Уральская 1 можно сказать вообще не существует! Да-да, упомянутое строение это пример типичного самозахвата городской земли, когда представители семьи Новицких самовольно построили указанное сооружение при этом поленившись получить этот участок в пользование официально (а зачем, когда при бывшем мэре некоторые приближенные предприниматели годами в бюджет плату за аренду земли могли не платить). Как уже сообщалось ранее, история началась в декабре 2009 года, когда ОАО «Автомобіліст» продал павильон столовой по ул. Уральская, 1 в тогда еще Орджоникидзе. Право собственности на недвижимость зарегистрировали только в июле 2016-го года, а до этого возле павильона затеяли строительство на 301,95 кв. м и сделали дорогу на 55,5 кв. м.
И от господина Новицкого по-прежнему требуют освободить незаконно занятый участок городской территории.
Здесь уместно вспомнить, что в прошлом году в одном из своих многочисленных судебных дел представители этой семьи со всей серьезностью доказывали, что «Покровский городской совет юридически не существует» и это мол является поводом для одного скандального судебного решения, ставшего символом юридической казуистики и изрядно насмешившая всех мало-мальски вменяемых людей. Так если следовать логике г-на Новицкого, то и павильона по улице Уральская 1 не существует. И устраивать столь громкое шоу-фарс с кучей грунта, представляя это как «угнетение свободы слова» как минимум нелепо.
Отдельной «мантрой» от издания «Нове Мисто» являются заверения «о бездействии городской полиции, которая не возбуждает уголовные дела». Не будем говорить, что полиция в Украине идеальна, но здесь надо учитывать один аспект. А именно — количество требований, которыми депутат Новицкий буквально бомбардирует покровскую полицию с требованием возбудить эти самые уголовные дела. Как нам удалось выяснить из наших источников, в среднем в месяц от данного народного избранника поступает около 5 заявлений с требованием «возбудить уголовное дело». За год их собирается добрых полсотни! Но, согласитесь, для того чтобы возбуждать дело об «угрозе жизни» или «препятствовании журналистской деятельности» требуются какие-то более реальные доказательства чем подозрения и ссылки на комментарии в соц-сетях, где его якобы «обещают закопать».
Он в комментариях под этой же публикацией есть, к примеру, такой:
ДАО19.09 19:12
слов нет, пора мочить уродов.
слов нет, пора мочить уродов.
Или
Горожанин07.09 17:20
Бандитов только стрелять , по другому врятли получится .
Бандитов только стрелять , по другому врятли получится .
Но что-то не слышно, чтобы мэр Покрова или руководитель водоканала, которых Станислав Новицкий обвиняет в своих бедах писали заявление в полицию об угрозе жизни из-за каждого подобного комментария на этом сайте или в соц-сетях. Каждый человек может быть в чем то уверен. Кто-то может думать что его жизни угрожает работник водоканала или мэр Покрова, а кто то на полном серьезе опасается похищения инопланетянами с Альфа-Центавры с последующим проведением над ним ректальных опытов. Но полиции для открытия уголовного дела требуются какие то серьезные факты, а не подозрения заявителя, что его «закопать хотят». У сотрудников полиции все таки есть и другая работа, кроме как по 5 раз в месяц возбуждать уголовные дела по каждому требованию скандального депутата.
И напоследок...
С точки зрения политических дивидендов такая активность депутата Новицкого понятна. Кто то к выборам готовиться оказывая реальную помощь людям, а кому то проще сделать себе имя на скандалах.
Всегда удобно выставить себя «жертвой режима», рассказывать об «угрозах жизни и притеснениях». А после достижения 27-летия можно даже начать на сессиях городского совета появляться после почти годичного перерыва (теперь то от военкомата можно не прятаться) и на камеру сказать что то умное.
Но, как сейчас модно говорить «делать хайп» из-за нескольких куч земли и выставить это все как символ «лихих 90-х» или «беспредела власти» - это уже как то не серьезно.
Ранее мы писали:
РОДИНА ЗОВЕТ, и К СТРОЕВОЙ - ГОДЕН! Депутату - мажору Станиславу Новицкому вручают повестку (фото, видео) Ред.