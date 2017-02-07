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город Покров / РОДИНА ЗОВЕТ, и К СТРОЕВОЙ - ГОДЕН! Депутату - мажору Станиславу Новицкому вручают повестку (фото, видео) (Сегодня, 18:39)

Уже через несколько месяцев в Украине стартует очередная призывная кампания, наибольшее количество призывников ожидается из Днепропетровской и Харьковской областей. Воинский долг обязывает, но так ли это..?


 
Службу в рядах вооруженных сил Украины должны пройти все юноши, которые признаны годными к строевой подготовке и не имеют причин для отсрочки или выдачи «белого» билета. Напомним, что не так давно был изменен возраст призывника – теперь в армию будут «забирать» юношей возрастом 20-27 лет. Согласно статьи 65 Конституции Украины – «захист Батьківщини від агресора є конституційним обов'язком українців», а депутатов местных советов? Рассмотрим на практике.
 
Депутат городского совета Покрова от оппозиционного блока, позиционирующий  себя  одиозной фигурой, Станислав Новицкий один из тех,  кто на армию и армейцев готов смотреть исключительно из окна папиного авто, ибо «не барское это дело – на плацу маршировать.»  26-летний «политик», как громко себя нарекает, не особо переймається нормами депутатской этики, как и тем, что старт так называемой «большой карьеры» идет вразрез с линией государственной безопасности и даже здравым смыслом.
 
Зато под прикрытием «сильных лидеров» с завидным постоянством утверждения  либертарианских взглядов.  Являясь убежденным противником всеобщей воинской обязанности и , между прочим, приверженцем легализации наркотиков, «не мальчик, а уже державный муж» ведет открытую войну с органами военного управления, не желая выполнять свой прямой конституционный долг. 
 
Последние годы Станислав с завидным постоянством уклоняется  от призыва.
 
Оно и понятно, депутатские игры куда интереснее реальной жизни, так зачем спешить менять дорогой костюм на военную форму, легче найти способ не воевать за целостность своей страны, о которой лжепатриот кричит на каждом шагу. В реальной жизни следует простой за своим цинизмом истине: «Мажоры живут по-новому и опять не попали под призыв, а вашим детям умирать по новой».
 
Выложенное неким Андреем Белым видео в YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rkFYqTBBNvY  красноречиво: повестка таки дошла до адресата.
 
 
Судя по усталому виду работника военкомата, путь был непростым и тернистым, закончился в сессионном депутатском зале – бежать Станиславу некуда. 
 
А бегал  долго, повестка не первая, чего и не скрывает, напоминая : « Я привык общаться в письменном виде.» 
Трудно представить простого работника карьера, или того же жео - бульдозериста, или электрика, которые ведут переписку с военкоматом. Но Станислав – это другое дело, он – ДЕПУТАТ и рисковать своей жизнью не привык, вот и играет в политические войнушки, тем более, что время благодатное, передвыборное, попиариться – в самый раз . И прикрыться можно депутатским мандатом, что и делает.
 
Даже не намекает, а напрямую, при свидетелях провозглашает, что имеет право на отсрочку,  ссылаясь на депутатский мандат. Откуда такая смелость и уверенность в собственной правоте и безнаказанности. Более, чем странно для юриста по специальности, который должен знать, что согласно статьи 17, пункта 15 ЗУ «Про військовий обов’язок», решение об отсрочке принимает исключительно областной военкомат, а уклонение от службы грозит тюремным сроком.
 
Все очень просто, защита Родины не входит в планы амбициозного юнца и тех, кто продвигает «тесто» к вершинам власти, формируя собственный образец номенклатурного работника. Уходит от ответа и комментариев относительно затянувшейся войны с военкоматом, уклонения от выполнения конституционного долга,   «духовный» лидер оппозиционистов – Наталия Дяченко. Хотя в своих манифестах она – за народ и  страну, целосность которой призывает защищать своих учеников ПТУшников! Им можно, за ними нет влиятельных отцов.
 
Молчит о воинском долге, зато настаивает на депутатських правах  работодатель Станислава, с кем ведет общий успешный, к слову - незаконный бизнес, по совместительству отец – Владимир Новицкий. А что говорить, не для того отжимал бизнес, рисковал, чтоб преемника в «расход» отдавать. Тем более, что в мальчика столько вложено семьей и партией. Пусть и дальше играется с сайтом, созданным для него, любимого, зависает вконтакте и фейсбуке с друзями-депутатами, а служить Коле и Пете.
 
Хотя кому как ни Станиславу, дипломированному юристу, знать, что в инструкции Минобороны говорится: «Работодатель должен постоянно взаимодействовать с соответствующими военкоматами по вопросам сроков и способов сверки данных личных карточек, списков военнообязанных, списков призывников с учетными данными военкоматов». Тоесть, способствовать в работе органам военного самоуправления. 
 
Наверняка любителю эпистолярного жанра известно и то, что в ряды военнослужащих не попадают только те, кто содержит нетрудоспособную мать или отца, или другого родственника. Имеет ребенка возрастом до трех лет или наличие двух и более детей, кто самостоятельно воспитывает ребенка (без матери) или имеет беременную жену, или жену-инвалида. Кроме этого, сирот и ребят с временными проблемами со здоровьем тоже пока призывать не станут.
 
Временную отсрочку традиционно получают молодые люди младше 21 года, если они получают образование на дневной форме.
Не призываются: учителя, медики, полицейские (на весь период работы по-специальности), подозреваемые в уголовных преступлениях, негодные по состоянию здоровья и молодые люди старше 27 лет. 
 
К счастью, депутат Новицкий – ЗДОРОВ и готов к строевой, иначе бы уже закрыл вопрос медицинской справкой. Депутатство, как видно, не диагноз и не причина не служить Родине, а даже показание. Если, конечно, взгляды депутата не попахивают изменой рідній та незалежній неньці Україні, но это уже другая история – другого ведомства. 
 
Пока же на горизонте светит за уклонение от призыва на срочную службу (ст. 335 УКУ) ограничение свободы сроком до трех лет. 
И самое интересное – взаимодействие клана Новицких с правохранителями. Устоят ли доблестные бойцы правопорядка перед великим денежным соблазном, не попрут ли честь свою, будут ли так принципиальны, как с призывниками  малоимущих семей, мальчиками ПТУ-шниками, а то и вообще, букварями-очкариками. Посмотрим, чем закончится эпопея, до призыва немного осталось.
 
А пока хорошая новость для Станислава Новицкого: по законодательству Украины, за мобилизованными сохраняется рабочее место. Кроме того, военнослужащим, призванным на службу во время мобилизации на особый период, предусмотрено денежное обеспечение в порядке и размерах, установленных для лиц офицерского состава, сержантского и старшинского состава, которые проходят службу по контракту. По приказу Минобороны, тем, кто служит в зоне АТО, полагается еще и особая премия – в размере 100 процентов месячного обеспечения.
 
ТАК ЧТО СЛУЖИ, СТАСИК, СЛУЖИ!
 
ДЛЯ СПРАВКИ: «Мажор — это молодой человек, имеющий  высокооплачиваемых родителей и пользующийся благодаря этому возможностями, недоступными большинству его сверстников. 

Мажор не интересуется обычными бытовыми проблемами, поскольку все такие проблемы для него решены родителями. Не испытывает недостатка в карманных деньгах. 

Отношение к сверстникам из «простых» семей — покровительственное, снисходительное, презрительное. 

Оф.представитель редакции в г.Покров 
(данные в редакции)

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: город Покров » Просмотров: 1030 » Комментариев:0

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      Чем, где и как разрешено торговать на рынках Никополя во время карантина. Встреча городского головы с инициативной группой предпринимателей (фото, видео)
      http://city-nikopol.com.ua/6946-chem-gde-i-kak-razresheno-torgovat-na-rynkah-ni
      kopolya-vo-vremya-karantina-foto-video.html
      _______________________________________

      Хочу высказать свое мнение к первому комментарию под материалом (от пользователя angel).

      Владимира, возглавляемого ПС в Никополе, знаю уже не первый год. И убежден в том что ни какие "кумовские" привязки не могут повлиять на его жизненную позицию как патриота Украины.

      PS.
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      Так а где же были все-таки вы? Один пафос... И вы защищаете попередникив? Или участвовали в дерибане? Хватит говорить лозунгами, сделайте что-нибудь полезное. Диванный спецназ, зла не хватает... Друг "юриста"? Может быть...
    • Василий 06.02.2017
      Должен ли бюджет погашать поте ... (11)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виталик Шерстюк
      И где были вы, когда в городе был Рита, жуткий беспредельщик, Старун, жуткий ворюга.

      ви їх за руку ловили? проти них є кримінальні провадження? чи може за хуліганку? ні??? тоді про що ви??? наклеп, публічна образа??? ааааа винні папєрєднікі!!!
      Цитата: Виталик Шерстюк
      Я не голосовал ни за одного ни за другого. Но мне приходилось мириться с выбором большинства.

      всі "бееее" і я "беееее", моя хата з краю...
      Цитата: Виталик Шерстюк
      К такому представителю от народа, с такой сомнительной репутацией, с сомнительными связями и с явным психическим отклонением я бы тоже не вышел.

      ви лікар? тоді видайте йому довідку що він хворіє на психічні розлади, ні???? тоді не ображайте публічно людину!
      Цитата: Виталик Шерстюк
      Где он был, когда со светом была катастрофа?

      катастрофа зі світлом??? а хто ж її зробив??? а людям довелося сьорбнути холодної хати, немитих толком негодованих дітей відправляти до школи по три дні. Чому влада думавши про децентралізацію не подумала про наслідки?
      Цитата: Виталик Шерстюк
      Где он был, когда газовщики беспредельничали?

      газовщики роблять свою чорну справу, і ви їм змогли завадити? я бачив активні дії лише у Рибакова, Тихона, Артеменко, вас я не бачив
      Цитата: Виталик Шерстюк
      Власть всегда была объектом для критики

      критика має бути при любій владі, вона потрібна їй як повітря, інакше влада зайде в глухий кут
      Цитата: Виталик Шерстюк
      торгашые тетки заглушили все своим криком

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