Уже через несколько месяцев в Украине стартует очередная призывная кампания, наибольшее количество призывников ожидается из Днепропетровской и Харьковской областей. Воинский долг обязывает, но так ли это..?









Службу в рядах вооруженных сил Украины должны пройти все юноши, которые признаны годными к строевой подготовке и не имеют причин для отсрочки или выдачи «белого» билета. Напомним, что не так давно был изменен возраст призывника – теперь в армию будут «забирать» юношей возрастом 20-27 лет. Согласно статьи 65 Конституции Украины – «захист Батьківщини від агресора є конституційним обов'язком українців», а депутатов местных советов? Рассмотрим на практике.

Депутат городского совета Покрова от оппозиционного блока, позиционирующий себя одиозной фигурой, Станислав Новицкий один из тех, кто на армию и армейцев готов смотреть исключительно из окна папиного авто, ибо «не барское это дело – на плацу маршировать.» 26-летний «политик», как громко себя нарекает, не особо переймається нормами депутатской этики, как и тем, что старт так называемой «большой карьеры» идет вразрез с линией государственной безопасности и даже здравым смыслом.

Зато под прикрытием «сильных лидеров» с завидным постоянством утверждения либертарианских взглядов. Являясь убежденным противником всеобщей воинской обязанности и , между прочим, приверженцем легализации наркотиков, «не мальчик, а уже державный муж» ведет открытую войну с органами военного управления, не желая выполнять свой прямой конституционный долг.

Последние годы Станислав с завидным постоянством уклоняется от призыва.

Оно и понятно, депутатские игры куда интереснее реальной жизни, так зачем спешить менять дорогой костюм на военную форму, легче найти способ не воевать за целостность своей страны, о которой лжепатриот кричит на каждом шагу. В реальной жизни следует простой за своим цинизмом истине: «Мажоры живут по-новому и опять не попали под призыв, а вашим детям умирать по новой».

Выложенное неким Андреем Белым видео в YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rkFYqTBBNvY красноречиво: повестка таки дошла до адресата.

Судя по усталому виду работника военкомата, путь был непростым и тернистым, закончился в сессионном депутатском зале – бежать Станиславу некуда.

А бегал долго, повестка не первая, чего и не скрывает, напоминая : « Я привык общаться в письменном виде.»

Трудно представить простого работника карьера, или того же жео - бульдозериста, или электрика, которые ведут переписку с военкоматом. Но Станислав – это другое дело, он – ДЕПУТАТ и рисковать своей жизнью не привык, вот и играет в политические войнушки, тем более, что время благодатное, передвыборное, попиариться – в самый раз . И прикрыться можно депутатским мандатом, что и делает.

Даже не намекает, а напрямую, при свидетелях провозглашает, что имеет право на отсрочку, ссылаясь на депутатский мандат. Откуда такая смелость и уверенность в собственной правоте и безнаказанности. Более, чем странно для юриста по специальности, который должен знать, что согласно статьи 17, пункта 15 ЗУ «Про військовий обов’язок», решение об отсрочке принимает исключительно областной военкомат, а уклонение от службы грозит тюремным сроком.

Все очень просто, защита Родины не входит в планы амбициозного юнца и тех, кто продвигает «тесто» к вершинам власти, формируя собственный образец номенклатурного работника. Уходит от ответа и комментариев относительно затянувшейся войны с военкоматом, уклонения от выполнения конституционного долга, «духовный» лидер оппозиционистов – Наталия Дяченко. Хотя в своих манифестах она – за народ и страну, целосность которой призывает защищать своих учеников ПТУшников! Им можно, за ними нет влиятельных отцов.

Молчит о воинском долге, зато настаивает на депутатських правах работодатель Станислава, с кем ведет общий успешный, к слову - незаконный бизнес, по совместительству отец – Владимир Новицкий. А что говорить, не для того отжимал бизнес, рисковал, чтоб преемника в «расход» отдавать. Тем более, что в мальчика столько вложено семьей и партией. Пусть и дальше играется с сайтом, созданным для него, любимого, зависает вконтакте и фейсбуке с друзями-депутатами, а служить Коле и Пете.

Хотя кому как ни Станиславу, дипломированному юристу, знать, что в инструкции Минобороны говорится: «Работодатель должен постоянно взаимодействовать с соответствующими военкоматами по вопросам сроков и способов сверки данных личных карточек, списков военнообязанных, списков призывников с учетными данными военкоматов». Тоесть, способствовать в работе органам военного самоуправления.

Наверняка любителю эпистолярного жанра известно и то, что в ряды военнослужащих не попадают только те, кто содержит нетрудоспособную мать или отца, или другого родственника. Имеет ребенка возрастом до трех лет или наличие двух и более детей, кто самостоятельно воспитывает ребенка (без матери) или имеет беременную жену, или жену-инвалида. Кроме этого, сирот и ребят с временными проблемами со здоровьем тоже пока призывать не станут.

Временную отсрочку традиционно получают молодые люди младше 21 года, если они получают образование на дневной форме.

Не призываются: учителя, медики, полицейские (на весь период работы по-специальности), подозреваемые в уголовных преступлениях, негодные по состоянию здоровья и молодые люди старше 27 лет.

К счастью, депутат Новицкий – ЗДОРОВ и готов к строевой, иначе бы уже закрыл вопрос медицинской справкой. Депутатство, как видно, не диагноз и не причина не служить Родине, а даже показание. Если, конечно, взгляды депутата не попахивают изменой рідній та незалежній неньці Україні, но это уже другая история – другого ведомства.

Пока же на горизонте светит за уклонение от призыва на срочную службу (ст. 335 УКУ) ограничение свободы сроком до трех лет.

И самое интересное – взаимодействие клана Новицких с правохранителями. Устоят ли доблестные бойцы правопорядка перед великим денежным соблазном, не попрут ли честь свою, будут ли так принципиальны, как с призывниками малоимущих семей, мальчиками ПТУ-шниками, а то и вообще, букварями-очкариками. Посмотрим, чем закончится эпопея, до призыва немного осталось.

А пока хорошая новость для Станислава Новицкого: по законодательству Украины, за мобилизованными сохраняется рабочее место. Кроме того, военнослужащим, призванным на службу во время мобилизации на особый период, предусмотрено денежное обеспечение в порядке и размерах, установленных для лиц офицерского состава, сержантского и старшинского состава, которые проходят службу по контракту. По приказу Минобороны, тем, кто служит в зоне АТО, полагается еще и особая премия – в размере 100 процентов месячного обеспечения.

ТАК ЧТО СЛУЖИ, СТАСИК, СЛУЖИ!

ДЛЯ СПРАВКИ: «Мажор — это молодой человек, имеющий высокооплачиваемых родителей и пользующийся благодаря этому возможностями, недоступными большинству его сверстников.





Мажор не интересуется обычными бытовыми проблемами, поскольку все такие проблемы для него решены родителями. Не испытывает недостатка в карманных деньгах.





Отношение к сверстникам из «простых» семей — покровительственное, снисходительное, презрительное.





Оф.представитель редакции в г.Покров (данные в редакции)

