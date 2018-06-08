Прямой эфир: О первичной медицинской помощи в Никополе (27.09.18 в 11:00)
В гостях студии: главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Валентина Викторовна Горяная Уважаемые Никопольчане, читатели газеты "ГОРОД Никополь" 27.09.18 в 11:00 ждем вас на нашем канале в прямом эфире.
Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)
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