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Виктор Артеменко

Прямой эфир: в рубрике "Поговорим об оружии" - Огнестрельное гладкоствольное (14.09.18 г., в 11:00)

Внимание! 14.09.18 г., в 11:00 в нашей студии мы продолжаем онлайн-рубрику "Поговорим об оружии". Темой эфира будет - "Огнестрельное гладкоствольное".


В гостях студии: Олег Козельский, директор магазина "Кобра".

Ждем Вас на нашем канале 14.09.18 г., в 11:00



Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат, задаем вопросы в прямом эфире

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

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  • Категория: Авторские: / Виктор Артеменко
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 21:59Просмотров: 78 Комментариев: 0
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